Google'ın Kafeteryasında Kurtlu Pizza Sattığı Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Google'ın, İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan ofisinde çalışanlarına kurtlu pizza servis ettiği ortaya çıktı. Konu hakkında Motherboard'a açıklamalarda bulunan çalışanlar, bu pizzaların deneysel olarak servis edildiğini belirtiyorlar.

Geçtiğimiz cuma günü Apple’ın şirket kafeteryalarında, 7 dolar karşılığında Hawaiian pizza sattığı ortaya çıkmış ve bu haberin ardından internet alemi alev almıştı ancak Google’ın menüsünde bulunan pizzalar, şirketin bu noktada rakiplerine fark atmış olabileceğini gösteriyor.

İddialara göre geçtiğimiz yılın mart ayında Google’ın Zürih ofisinde servis edilen bir pizza, bildiğiniz tüm pizzaları unutturacak türden. Kafeteryanın menü seçeneklerini doğrudan bilen birden fazla Google çalışanına göre domates sosu, peynir ve roka gibi geleneksel malzemelerle donatılan bu pizzada pek de alışılmadık olan bir şey vardı. O da un kurdu.

Şirket çalışanları, bu özel pizzalar hakkında açıklamalarda bulundu:

İnsanları un kurdu yemeye teşvik eden çevre aktivistleri un kurtlarının gezegen için iyi olmadığını, aynı zamanda besleyici ve karides kadar lezzetli olduklarını savunuyorlar. Bu noktada Google’ın bu özel pizzalarından yediğini belirten bir kişi, Motherboard’a verdiği röportajında şu sözleri söyledi: “Bence fazla abarttılar. Bunun yarısı da yeterli olurdu ayrıca pizzanın esas tadını da bozmazdı.”

Motherboard’a açıklamalarda bulunan adını vermek istemeyen bir başka kişi, “Yorumum, bu deneyi tekrar etmemeleri için yeterince kötü şeklinde” dedi. Bir güvenlik araştırmacısı olan Svbl; bu pizzayı, yazılımda güvenlik açığı bulan yazılımcılara veya yazılım açığı avcılarına atıfta bulunan gayri resmi bir oyun anlamına gelen 'Pizza La Bughuntero' olarak adlandırdı.

Konu hakkında konuşan bir başka Google çalışanı ise “Bu adı hatırlamıyorum ancak pizzadaki ilk bug (hata/böcek) raporumuzu yapma konusunda şakalar yaptık” dedi.

Apple'da pizzalar, malzemelere bağlı olarak Cupertino'da 7 ile 8 dolar arasında satışa sunuluyor. Deney amaçlı olsa da pizzalarını ücretsiz olarak sunan Google, bu konuda Apple’ın önüne geçmiş oluyor.