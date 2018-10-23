Google Pixel telefonlarda kullanılan Google Kamera uygulamasıyla gece karanlığında efsane fotoğraflar çekilebiliyor.

Google Pixel telefonlar için geliştirilen Google Kamera uygulaması, mükemmel bir gece moduna kavuşmak üzere. Resmi olarak yayınlanmamış olsa da Google tarafından duyurusu yapılan uygulama, XDA forumlarında bir kullanıcı tarafından modlanarak yayınlandı.

Zifiri karanlıkta dahi mükemmel fotoğraflar çekebilen uygulama, donanımın olduğu kadar yazılımsal optimizasyonun da çok etkili olduğunu gösteriyor. Dilerseniz gece modu açık/kapalı olacak şekilde birkaç örnek fotoğrafa göz atalım.

Google Kamera Destekli Telefonlar

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Eğer yukarıdaki telefonlardan birine sahipseniz ve gece modu özelliği sizleri heyecanlandırdıysa, uygulamanın yayınlanması için 1 ay beklemeniz gerekmiyor. XDA'dan cstark27 tarafından yayınlanan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.