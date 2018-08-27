Google Kamera uygulamasının yalnızca Google Pixel akıllı telefonlar için geçerli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı Xiaomi akıllı telefonlar, Google Kamera uygulamasını varsayılan olarak destekler.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi donanımına sahip akıllı telefonlarını, son derece uygun fiyatlara satışa sunarak global akıllı telefon pazarında kendisine hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmış durumda. Xiaomi akıllı telefonlar, donanım ve arayüz açısından oldukça iyi durumda olsalar da kamera uygulaması açısından rakiplerinin gerisinde kaldıkları söylenebilir.

Buna karşın bir başka teknoloji devi olan Google, Pixel akıllı telefonlarında rakiplerinden daha düşük kamera donanımlarına sahip olmasına rağmen gelişmiş bir kamera uygulaması olan Google Kamera sayesinde oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Google Kamera uygulamasını ön plana çıkaran en önemli faktör ise gelişmiş portre modu ve muhteşem fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan HDR+ özelliği.

Şu ana kadar pek çok farklı akıllı telefon için Google Kamera APK’sı yayınlanmış olsa da tüm akıllı telefonların Google Kamera uygulamasından faydalanmaları mümkün değil. Çünkü herhangi bir akıllı telefonun Google kamera uygulamasını kullanması için Camera2 API desteğine sahip olması gerekiyor. Neyse ki dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi’nin Snapdragon 710 ve Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefonları varsayılan olarak Camera2 API desteğine sahip.

Buraya tıklayarak Xiaomi’nin 2018 yılında piyasaya sürmüş olduğu amiral gemisi ve üst segment akıllı telefonlar olan Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Pocophone F1’den herhangi biri için Google Kamera uygulamasını indirebilir, uygulamanın tüm yeteneklerinden faydalanabilirsiniz.. Böylece Xiaomi akıllı telefonların belki de en önemli eksiği olan iyi bir kamera uygulamasına sahip olursunuz.