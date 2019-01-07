Bir Google mühendisi olan Lukasz Zbylut, Karanlık Mod'un onaylanmış bir Android Q özelliği olduğunu, Mayıs ayında kullanıma sunulması için uğraşıldığını söyledi.

Akıllı telefon ekranını çok daha göz ve batarya dostu haline getiren Karanlık Mod, hem sistem arayüzü hem de uygulamalar için en çok aranan özelliklerden biri haline gelmiş durumda. Yine de dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android, sistem çapında bir Karanlık Mod özelliğine hala sahip değil.

Gelen söylentilere göre Karanlık Mod, Android Q’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri olarak tüketicilerle buluşacak. Ancak benzer söylentiler geçtiğimiz yıl yayınlanan Android Pie için de ortaya çıktığından bu iddialara temkinli yaklaşıyoruz. Bununla birlikte Chromium bug takipçisi olan Google çalışanı Lukasz Zbylut, Karanlık Mod hakkında güzel haberler verdi.

‘’Karanlık Mod, onaylanmış bir Android Q özelliğidir.’’ diyen Zbylut, ‘’Android Q ekibi, cihazlarda önyüklü bulunan tüm uygulamaların Karanlık Mod’u desteklemesini istiyor. Bu nedenle Karanlık Mod’u başarıyla kullanıcılara sunabilmek için Mayıs 2019’a kadar tüm arayüz öğelerini Karanlık Mod’a uyumlu hale getirmeliyiz.’’ şeklinde konuştu.

Google, kendi uygulamaları olan YouTube, Telefon, Kişiler, Mesajlar, Piksel Başlatıcı, Google Haberler, Haritalar uygulamalarını yavaş yavaş Karanlık Mod’a hazırlamaya başladı bile. Bu nedenle Mayıs ayında yayınlanacak ilk Android Q geliştirici ön sürümünde Karanlık Mod özelliğini görme ihtimalimiz oldukça yüksek.