Google, Katlanabilir Telefonlar İçin Android'i Duyurdu

Samsung'un katlanabilir telefonunu duyurmasıyla beraber Google'dan da bir açıklama geldi. Teknoloji devi, katlanabilir telefonlarda kullanılması için özel bir Android sürümü geliştirecek.

Samsung'un katlanabilir ekranıyla birlikte 2019 yılında bu yeni teknolojiye sahip cihazların piyasayı doldurması bekleniyor. Yeni bir ürün ortaya çıkartırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, bu ürünü destekleyecek bağlantılı ve/veya yan hizmetler. Teknolojik cihazlarda ise bunların en başında yazılımlar geliyor.

Google ise hiç zaman kaybetmeden yaptığı açıklama ile katlanabilir telefonlar için önemli bir sorunu çözeceğini göstermiş oldu. Katlanabilir telefonlar için özel bir Android işletim sistemi hazırlayacak olan firma, bu planını Android Geliştirme Summit'inde duyurdu.

Google ve Samsung ortaklığının sonucu olarak, 2019 başlarında bir katlanabilir cihaz piyasaya sürülecek. Bu ürünlere ise yeni bir kategori ismi olarak "Katlanabilirler" ismi verilmiş durumda. 2 in 1'i tabet/laptoplara kaptırdıklarını düşünürsek, seçebilecekleri en iyi alternatiflerden birine yönelmişler. (2si1 arada demememizin sebebi, o ismi ülkemizde şampuanların ve Nescafe'nin kapmış olması.)

Android Mohendislik Başkan Yardımcısı David Burke, cihazın aynı anda hem telefon hem tablet özelliklerine sahip olduğunu belirterek, bunu tanımlayıcı bir özellik olarak gösterdi.

Yeni Katlanabilir Android'i uygulamaları ekran katlandığında uyaracak, ekran katlandığında uygulamaların fonksiyonları da değişecek. Telefon kameralarının portre modu ile arazi modu arasında geçişlerine benzer bir geçiş sistemi olacak.

Ekran devamlılığı adı verilen bu özellik, Google'ın çalışmalarının temelini oluşturacak. Katlanabilir ekranların mobil cihaz endüstrisini sallaması bekleniyor, tıpkı çentik fikrinin yaptığı gibi.