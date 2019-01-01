Google, Katlanabilir Telefon Üretmeye Hazırlanıyor İddiası

2018 yılı, akıllı telefonlar hakkında sızıntı rekorunun kırıldığı bir yıl oldu. Özellikle Google'ın amiral gemileri Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında yaşanan bilgi sızıntıları hala akıllarda. 2019'a da Google hakkında bir sızıntıyla başlıyoruz. İddiaya göre Google, bir katlanabilir akıllı telefon üzerine çalışıyor.

Akıllı telefonlar hakkında, lansmanlardan önce sızdırdığı bilgilerle tanınan Rus blog yazarı Eldar Murtazin, Pixel cihazları hakkında yaptığı bilgi paylaşımı sırasında, Google'ın 7'den daha az Pixel prototipine sahip olduğunu, bunlardan ikisinin Pixel 3 ve Pixel 3 XL olduğunu ve bir cihazın da katlanabilir akıllı telefon olduğunu söylemişti.

Yalnızca üst düzey cihazlar hakkında bilgiler paylaşan bir kaynak, Google'ın katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı bilgisini paylaştı. Bu iddia, Murtazin'in sızıntılarıyla birleşince, Google'ın da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye hazırlandığı anlamı ortaya çıktı.

Ağustos ayında Google'ın Android'de katlanabilir akıllı telefonlara destek vereceği duyurulmuştu. Ardından Google, ABD Patent ofisinden menteşeli bir akıllı telefon patenti almıştı. Bu gelişmeler ve yaşanan sızıntılar birleştirildiğinde Google'ın katlanabilir akıllı telefonu yakında karşımıza çıkabilir.

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi, daha çok yeni bir teknoloji. Bilindiği üzere katlanabilir telefonlar hakkındaki ilk ciddi adımlar Samsung tarafından atılmıştı. Katlanabilir akıllı telefonların ilk örneklerinden olan Galaxy F'in menteşeli tasarımı, diğer katlanabilir akıllı telefon üreticilerinin de bu tasarıma benzer tasarımlar yapmasına yol açabilir. Bu da katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin henüz menteşeden kurtulup tamamen katlanabilen bir cihaz üretimine izin verecek düzeyde olmadığı anlamına geliyor.

Katlanabilir teknolojiler üretmek için adımlar atan bir diğer şirket de Microsoft. Centarus olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar, kullanılan donanımların yazılımlarında yaşanan uyumluluk sorunları nedeniyle henüz piyasaya sürülebilir aşamaya gelmedi.