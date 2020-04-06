Google, konum servisi verilerinden yararlanarak koronavirüs salgını sonrası insanların hareketlerinin nasıl değiştiğine dair verileri yayınladı. PDF olarak yayınlanan verilerde 131 ülkedeki insan dolaşımının değişimi görülebiliyor.

Google, yayınladığı yeni bir blog yazısı ile koronavirüs salgını sonrasında insanların konum hareketlerinin nasıl değiştiğini açıkladı. İnsanların günlük hayatında rutin olarak ziyaret ettiği yerlere olan hareketleri gösteren rapor, genel bir hareket düşüşü gösteriyor.

Google’ın konum servisinin verilerinden yararlanarak oluşturduğu rapor, 131 ülkeyi kapsıyor. ABD gibi bazı ülkeler için rapor eyaletler ve şehirler düzeyine kadar iniyor. Raporda Türkiye’deki insanların hareketi de ayrı bir şekilde görülebiliyor.

Google'ın yayınladığı rapor, alınacak önlemler için kullanılabilir

İnsanların hareketlerinin nasıl değiştiğini gösteren raporların yayınlandığı blog sayfasında yer alan makalede Google Haritalar Kıdemli Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick ve Google Genel Sağlık Müdürü Karen DeSalvo’nun imzası bulunuyor.

Google’ın iki yöneticisi, birkaç hafta boyunca yayınlamaya devam edecekleri raporların son 48 ile 72 saati kapsayacağını söylediler. Anonimleştirilmiş konum verilerini kullandıklarını açıklayan Google yöneticileri, açıklanan raporların alınacak önlemler konusunda aydınlatıcı olabileceğini de belirtiyorlar.

Konum verilerinin güvenliği konusuna da bir kere daha değinen Google yöneticileri, verilerin kimse ile paylaşılmadığını, insanların veri güvenliği sağlamak için verilere ait sayıların değil oranların yayınlandığını açıkladılar.

Dünyada eğilim dışarı çıkmama yönünde

Google tarafından hazırlanan raporda bütün dünyadaki insanların hareketlerin toplam bir çıkarımı yapılmıyor. Ancak özellikle koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan ülkeler başta olmak üzere salgınla mücadele eden ülkelerin raporlarına tek tek bakıldığında sokağa çıkma sayılarının düştüğü görülüyor.

Örnek; olarak koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya’da insanların restoran, kafe gibi alanlara gerçekleştirdikleri ziyaretler yüzde 94 oranında düşmüş görünüyor. İtalya’da market, eczane ve manav gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alanlara ise geçmişe göre yüzde 84 daha az gidilmiş. İtalya’da insanların parklara olan ziyaretleri de yüzde 90 oranında düşmüş görünüyor.

Türkiye’de durum nasıl?

Google’ın açıkladığı insanların koronavirüs salgını sonrasındaki hareket değişimlerini gösteren raporda Türkiye de yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye’de insanların hareketlerinin genel olarak düştüğü görülüyor.

Hazırlanan raporda Türkiye’de insanların şubat ortasından bu yana alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlara yüzde 75 oranında daha az gittiği görülüyor. Marketler ve eczaneler gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği yerlere olan ziyaretler yüzde 39 oranında düşerken, park ve bahçeler gibi alanlara yapılan ziyaretler yüzde 58 kadar düşmüş görünüyor.

Şubat ortasından 29 Mart’a kadar olan süreçte Türkiye’de toplu taşıma araçlarıyla olan seyahatler yüzde 71 oranında azalırken, işyerlerinde olan hareket ise yüzde 41 oranında azalmış görünüyor. Evlerdeki insan hareketi ise yüzde 17 oranında artmış durumda.

Yayınlanan raporda, Türkiye’deki insanların hareket düzeyinin beklenen seviyede düşmediği görülüyor. Ancak şubat ortasından başlanarak 29 Mart’a kadar olan verilerin kullandığı raporlar bugünü tam olarak göstermiyor olabilir. 29 Mart sonrasında Türkiye’de 20 yaş altı gençlerin de evden çıkışının yasaklanması bu sayıların çok daha düşmesine neden olabilir. Ayrıca Türkiye'de koronavirüsünün yayılmasına karşı alınan önlemler genel anlamda 11 Mart itibarıyla hayata geçirilmişti.

Google’dan yapılan açıklamada raporların belirli bir süre halka açık olacağı ve belirli periyotlarla güncelleneceği belirtildi. Google’ın yayınladığı koronavirüs sonrası insanların konum hareketlerinin ne kadar değiştiğini gösteren raporlara buradaki bağlantıdan ulaşılabilir.