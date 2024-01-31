Geçen yılın başında çok sayıda çalışanının görevine son veren Google'ın ödeyeceği toplam kıdem tazminatı miktarı ortaya çıktı.

Google , geçen yıl binlerce çalışanı işten çıkarmış ve bu süreçte milyarlarca doları kıdem tazminatı olarak ödemeyi göze almıştı. Firmanın son çeyrek raporu, bu ödemeleri ortaya çıkardı. Salı günü açıklanan 2023'ün son çeyrek kazanç rakamlarına göre firma, sadece bu çeyrekte 700 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Google, 2024 yılına da işten çıkarmalarla başladı. Şirket, temel mühendislik ve donanım ekiplerinden yüzlerce çalışanı kovmuştu. Geçen yılki işten çıkarmaların ardından şirketin ödediği toplam tazminat miktarının 2.1 milyar dolar olduğu açıklandı. Yılın dördüncü çeyreğinde 86,3 milyar dolar kâr eden Google, bu anlamda geçen yıla kıyasla %13 artış bir söz konusu oldu. 2023 mali yılı için 307,4 milyar dolar kâr açıklandı.

2024 yılı da işten çıkarmalarla başlamıştı

Ocak 2023'te Google, tam 12 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Şirketin çalışan sayısı tam olarak bilinemiyor olsa da bu sayının, toplam çalışan sayısının %6'sına tekabül ediyor. Şirket CEO'su Sundar Pichai, "Son iki yılda dramatik büyüme dönemleri gördük. Bu büyümeyi eşleştirmek ve desteklemek için, bugün karşılaştığımız ekonomik gerçeklikten farklı bir ekonomik gerçeklikte işe alım yaptık." şeklinde bir notu çalışanlarla paylaşmıştı.

İşten çıkarılan çalışanlar, 60 günlük asgari bildirim süresi boyunca ödeme aldı. Ayrıca en az 16 maaş kıdem tazminatı ve şirketteki her yılları için iki haftalık maaşları kadar daha ek tazminat aldılar. 2022 yılı bonusları ve kullanamadıkları izinleri de çalışanlara ödendi. Google, pandemi döneminde çok sayıda kişiyi işe alan ve sonrasında da iş gücünde kesintiye giden teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.