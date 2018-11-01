Google kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamak için yeni geliştirdiği güvenlik önlemlerini açıkladı.

Google, bugün dört yeni güvenlik önleminin duyurusunu yaptı. Bu dört yenilik ile hesaba giriş çıkışlarda ve hesabın geri alınmasında daha güvenli işlemler yapılması sağlanacak.

Google'dan Jonathan Skelker'e göre bu korumalardan ilki daha kullanıcılar giriş işlemine başlamadan devreye girecek. Buna göre tarayıcınızda JavaScript devre dışı ise giriş yapamayacaksınız. Bunun sebebi de Google'ın güvenlik işlemlerinde JavaScript kullanması.

Google'ın analizine göre kullanıcıların 10000'de 1'i bu durumdan etkilenecek. Botlar için ise durum çok daha zorlu olacak. Botların çalıştırıldığı pek çok tarayıcıda JavaScript kapatılarak botların performansı arttırılıyor.

İkinci önlem ise Android'den gelecek. Google Play Protect'in güvenlik testinden geçemeyen uygulamaların bir listesini çıkartacak olan firma, bu bilgiyi Google Güvenlik Kontrol bölümünde kullanacak. Telefonunda bu uygulamalardan birisi olan kullanıcı, bu uyarılarla uygulamalardan kurtulabilecek.

Üçüncü uygulama ise kullanıcıların Google Verilerine erişim isteyen üçüncü parti uygulamalara yönelik. Buna göre daha önce sadece ilk defa izin verildiğinde mail atan Google, artık her veri paylaştığınızda bir mail atarak bilgilendirmede bulunacak.

Bilgilerinizi paylaştığınız bu üçüncü parti uygulamaların bir listesi de Güvenlik Kontrol bölümünde olacak. Öyle gözüküyor ki güvenlik kontrol bölümü biraz kalabalık olacak.

Son uygulama ise hacklenmiş bir hesabın geri alınmasından sonrası için. Aktif olan ve şurada uzun uzun anlatılan özellikler şu anda aktif. Hesabınıza bağlı tüm finansal aktiviteleri, Drive'ınıza dosya eklenip eklenmediğini, ana hesabınıza bağlı diğer hesaplarda bir değişiklik olup olmadığını öğrenmenizi sağlıyor.