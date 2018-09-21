ABD'de senatonun ticaret komitesi tarafından sorguya alınacak olan Google, oturuma birkaç gün kala senatoya 'ultimatom' tadında bir mektup gönderdi.

Son 1 yıldır, Google'ın gizlilik sorunları ve kullanıcıların verilerini usülsüz kullandığı gerekçesiyle başı beladan kurtulmuyor. Hem birçok ülke hem de Avrupa Birliği Komitesi tarafından soruşturma bombardımanına tutulan Google, bu kez de ABD senatosunun ticaret komitesi tarafından sorgulanacak.

1.4 milyar kişinin kullandığı Gmail aracılığı ile kullanıcı verilerini uygulama geliştiricilerle paylaşmakla suçlanan Google, bunu yaptığını kabul etti ve senatoya gönderdiği mektuptaki açıklamasıyla 'yapmaya da devam edeceğiz' demeye getirdi.

Google, senatoya gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

"Gmail'deki veriler diğer uygulama geliştiricilerle paylaşılmaktadır. Bu verilerin nasıl kullanıldığı konusunda şeffafız ve izin aldığımız takdirde Gmail'deki içerikli üçüncü kişilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Güvenlik araştırmacıları üçüncü kişileri denetlemekte ve kötü bir şekilde kullanılmasına izin vermemektedir. Kullanıcılar bu uygulama hakkında uyarılmaktadır."

ABD'de senatonun ticaret komitesi, Google, Apple, AT&T ve Twitter şirketlerini 26 Eylül'de düzenleyeceği oturumda sorgulayacak. Toplantı sonrasında kapsamlı bir soruşturma yapılıp yapılmayacağına senato karar verecek.