Google, Kullanıcı Verilerini Otomatik Olarak Silecek

Google tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bir özellik ile birlikte kullanıcı verileri otomatik olarak silinebilecek.

Google hizmetlerinden tam olarak faydalanmanız için konum geçmişi, web ve arama etkinliklikleri gibi verilerinizi Google ile paylaşmanız gerekiyor. Buradaki temel sorun, bu verilerin Google tarafından sonsuza kadar saklanıyor olması. Google, kaydettiği verileri silmenize izin veriyor ancak bunu her seferinde manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Google, resmi bloğunda yayınladığı bir gönderi ile kısa süre içinde kullanıcıların verilerini otomatik olarak silebilecekleri bir özellik yayınlayacaklarını duyurdu. Google’ın açıklamasına göre kullanıcılar, hem konum geçmişi ve web etkinlikleri gibi verilerini Google ile paylaşarak Google etkinliklerinden tam olarak faydalanabilecek, hem de verilerinin silindiğinden emin olabilecekler.

Google, yeni özellik yayınlandığında kullanıcılara verilerini silmek için üç ayrı seçenek sunacak. Kullanıcılar dilerlerse şimdi olduğu gibi verilerini manuel olarak silebilecekler. Ayrıca diledikleri takdirde 3 ay ya da 18 aydan daha eski verilerinin Google tarafından otomatik olarak silinmesini sağlayabilecekler.

Otomatik etkinlik silme özelliğinin birkaç hafta içinde kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Kullanıcıların otomatik veri silme özelliğine olumlu yaklaşacaklarına şüphe yok fakat Google’ın belirlemiş olduğu süre seçenekleri kullanıcıları tatmin edecek mi ön görmek mümkün değil.