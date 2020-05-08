Google, yapay zeka destekli görüntü tanıma uygulaması olan Lens'i güncelledi. Yeni sürüm ile birlikte 3 önemli yenilik kazanan Google Lens, kullanıcılara daha işlevsel bir şekilde hizmet verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüketicilere onlarca farklı hizmet sunuyor. Şirketin bu bağlamdaki hizmetlerinden bir tanesi de "Google Lens" olarak isimlendirilen mobil uygulama. Bir görüntü tanıma uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz Google Lens, sahip olduğu yapay zeka desteği ile görüntülenen nesneleri rahatlıkla tanımlıyor ve bu nesnelerle ilgili bilgileri gösterebiliyor.

Google, yayınladığı yeni blog yazısı ile Lens hizmetine gelen yenilikleri açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Google Lens'in yeni özellikleri, uygulamanın işlevselliğini artırırken tüketicilerin hayatını da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Google Lens'in yeni özelliklerine yakından bakalım.

Google Lens artık Google Dokümanlar bağlantısına sahip

Yapılan açıklamalara göre Google Lens'e eklenen belki de en önemli yenilik, uygulamanın artık bilgisayar ile etkileşimli olarak kullanılabilecek olması. Buna göre kullanıcılar, bilgisayarlarındaki Google Chrome uygulaması ile Google Lens'e aynı hesap üzerinden bağlandıklarında, Google Lens ile tarattıkları bir metni direkt olarak Google Dokümanlar'a aktarılabilecekler.

Google Lens'in bir diğer yeni özelliği, kullanıcıların kelime telaffuzlarını öğrenmesini sağlıyor. Kullanıcılar, "Dinle" butonuna dokunduklarında kelimelerin telaffuz edilişlerini dinleyebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, söylemekte zorlandıkları kelimelerle ilgili alıştırmalar yapabilecekler.

Google'ın Lens'e eklediği yeni özellikler sadece bunlarla sınırlı değil. Öyle ki tüketiciler, bundan sonra Google Lens ile yaptıkları taramalarda bilmedikleri ya da hakkında bilgi almak istedikleri bir kelime ya da kelime öbeğine denk gelirlerse, bu konuyla ilgili doğrudan Google üzerinden bilgi alabilecekler. Böylelikle Google Lens, kullanıcılara yeni bir hizmet daha vermeye başlamış olacak.