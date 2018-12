Google ve Levi’s ortak ürünü olan Jacquard akıllı ceketin yeni özelliği, telefonunuzu bir yerde unutmanızı engelleyecek olması.

Yeni özelliğin adı Always Together (Daime Birlikte) olarak belirlendi. Bu özellik, telefonunuzdan fazla uzaklaştığınızda bu durumdan haberdar olmanızı sağlayacak. Ceketinizi ya da telefonunuzu unutmanız halinde her iki eşyaya da bildirim gelecek. Telefon ekranına bir bildirim gelirken, ceketin de manşetinde bulunan cihaz titreyecek ve yanıp sönen ışıkla uyarı verecek.

Akıllı ceketin hali hazırda Google Maps navigasyon pinlerini yönetme, müzik ayarlama gibi özellikleri vardı. Bu yılın başında yapılan güncelleme ile Jacquard platformuna yeni özellikler de eklenmişti. Bu özellikler genellikle Google Maps ile alakalı olmuştu.

Ceketin etiket fiyatı 350 dolar olsa da şu anda, yüzde 30 indirimle 245 dolara satılıyor.