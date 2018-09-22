Google, macOS'a gelecek yeni karanlık mod özelliğine uyum sağlayabilmek için Chrome'da bazı yenilikler yapmaya hazırlanıyor.

Apple, macOS Mojave'yi 24 Eylül'de yayınlayacak ve kullanıcılar bu yeni sürüm sayesinde karanlık mod desteğine de sahip olacak. Son dönemde pek çok platform ve uygulamanın da özellikleri arasına eklediği karanlık mod, Apple kullanıcıları tarafından da uzun zamandır talep edilen bir geliştirmeydi.

Apple'ın karanlık modu pek çok uygulama tarafından desteklenecek ve Google da Chrome için benzer bir uyumluluk süreci geliştirmeye başladı. Bir süredir gerekli geliştirmeleri yapmak için çalışan Google'ın, özelliği Chrome 71 ile kullanıma sunması bekleniyor. Chrome 71'in ise Aralık ayında kullanıcılar için tam performansla çalışır durumda olması bekleniyor.

Ancak Google'ın tarayıcısında gerçekleştireceği karanlık mod geliştirmeleri henüz Android ve Chrome OS gib farklı platformlarda geçerli değil ve bu anlamda bir çalışmanın olup olmadığı da bilinmiyor. Yine de tahminler macOS ile geliştirilecek bu yeni özelliğin, yakın zamanda tüm işletim sistemlerinde geçerli hale getirileceği yönünde.