Google Haritalar üzerinde gösterilen mekanlar arasına elektrikli otomobil şarj istasyonları da dahil oldu.

Google’ın harita ve navigasyon servisi Google Haritalar üzerinde pek çok bina ve mekan kayıtlı. Bu kayıtlı olan yerlerin arasında şimdi elektrikli araç istasyonları da yer alacak.

Elektrikli araç kullanıcıları, PlugShare gibi uygulamalar sayesinde şarj istasyonlarının yerini öğrenebiliyor. Google Haritalar’ın yeni özelliği ise, elektrikli araç şarj istasyonu gibi bir arama yaptığınızda bütün istasyonların kırmızı pinler ile işaretlenmesini sağlıyor. Ekranın sol tarafındaki listede genel bilgiler yer alırken, pinlere tıklamanız halinde şarj girişleri ve kW oranları hakkında da bilgiler alabiliyorsunuz. Buradan ayrıca fiyat, firma ve adres bilgisine ulaşmak mümkün.

Google’ın bu işlem için iş birliği yaptığı pek çok firma var. Tesla ve Chargepoint küresel olarak işbirliği içinde. Ayrıca ülkelere göre farklı firmalarla da yerel ortaklıklar kurulmuş durumda.

Google Haritalar'ın bu atılımı güzel olsa da henüz küçük firmaları içermiyor olması sebebiyle eski uygulamaların pabucunu henüz dama atabilecek gibi değil. Sistem, Türkiye için de çalışıyor.