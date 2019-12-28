Google, Mesajlar İçin Sohbet Baloncuklarını Test Ediyor

Google, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Android 10 işletim sisteminin beta sürecinde test edilen ve ardından kaldırılan bir özellik yeniden gündeme geldi. Google, Mesajlar uygulamasında aynı Facebook Messenger’da olduğu gibi bir sohbet baloncuğu sistemi test etmeye başladı.

Google, geçtiğimiz mayıs ayında Android 10 işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Bu işletim sisteminin 2. beta güncellemesinde bir özellik işletim sistemine eklenmişti ancak daha sonrasında şirket bu özellikten vazgeçerek işletim sisteminden kaldırmıştı. Şimdi ise Google, beta sürecinde test edip daha sonrasında vazgeçtiği özelliğin yeniden test sürecine başladı.

Test edilen özellik, Facebook’un Messenger uygulamasında kullandığı sistem ile neredeyse aynı. Bildiğiniz gibi Messenger’da biri size mesaj yolladığı zaman mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafı telefonunuzun ekranında bir baloncuk şeklinde gözüküyordu ve bu şekilde bir mesaj geldiğini anlıyordunuz. Google, telefondaki ‘Mesajlar’ uygulaması için de aynı özelliği uygulamayı düşünüyor.

Gelen mesajlar baloncuk şeklinde gözükecek

Eğer Google bu özelliğin testlerini başarı ile tamamlarsa Facebook Messenger’da uygulanan özellik akıllı telefonların Mesajlar uygulamasına da entegre olacak. Bu da eğer telefonunuza biri SMS atarsa bu kişinin fotoğrafının veya fotoğrafı yoksa isminin baş harflerinin baloncuk şeklinde ekranınızda belireceği anlamına geliyor.

Mesaj atıldığı anda mesajın bir kısmı, Mesajlar uygulamasının simgesi ve mesajı atan kişinin fotoğrafı veya isminin baş harfi ekranda beliriyor. Baloncuğa tıkladığınızda da o kişiyle olan mesajlarınızı görüntüleyebileceğiniz ana mesajlar ekranı geliyor. Mesaj ekranı açıldığında mesajınızı attıktan sonra kapatmak isterseniz, ekrandaki bir boşluğa tıklamak yeterli oluyor. Eğer ekrandaki baloncuğu yok etmek isterseniz, baloncuğa basılı tuttuğunuzda ekranda belirecek olan X tuşunun bulunduğu yere baloncuğu sürüklemeniz yeterli.

Şimdilik Google’ın kendi beta testlerinde ulaşılabilen özelliğin Android 11 sürümünde gelmesi bekleniyor. O zamana kadar ise herhangi bir şekilde bu özelliğe Android’in kararlı sürümlerinde erişmek mümkün gözükmüyor. Google, geliştiricilere bu özelliği test etmeleri için yakın zamanda bir fırsat tanıyacağını belirtti.