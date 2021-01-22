Google Mesajlar'ın kodlarında yer alan bilgilere göre Google, 31 Mart itibarıyla Mesajlar ve Duo uygulamasının Google lisansı bulunmayan cihazlardaki desteğini kesecek. Bu gelişme, Google lisansı bulunmayan telefonlarda Mesajlar ve Duo uygulamalarının kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Google'ın, Android güvenlik ve izin yönergelerine uyan, önyüklü herhangi bir kötü amaçlı yazılıma sahip olmayan ve Google Play Protect hizmetinin bir parçası olarak Google'ın kendi güvenlik özelliklerini destekleyen akıllı telefonlar, Google tarafından lisanslanmaktadır. Peki bu bilgiyi sizlerle neden paylaşıyoruz? Çünkü 31 Mart itibarıyla Google Mesajlar ve Duo uygulamaları, lisanssız cihazlarda çalışmayı durduracak.

XDA Developers tarafından Google Mesajlar uygulamasının kodlarında tespit edilen bir uyarı metni, açık bir şekilde “Mesajlar, 31 Mart itibarıyla bu cihaz da dahil sertifikasız cihazlarda çalışmayı durduracak” ifadelerine yer veriyor. Mesajlar uygulamasını kullanmak için Google hesabıyla oturum açma zorunluluğu bulunmadığından Google, şu ana kadar lisanssız cihazların da uygulamayı kullanmasına izin vermişti. Yeni kararın, Google’ın RCS çalışmalarındaki bir sonraki adım olarak kullanıcıların güvenliğini garanti altına almak için alındığı tahmin ediliyor.

Google Duo, kullanıcı güvenliğini artırmak için lisanssız cihazlara verdiği desteği kesiyor

Dahası, lisanssız cihazlarda çalışmayı durduracak tek Google uygulaması Mesajlar olmayacak. 9to5Google tarafından aktarılan bilgilere göre Google’ın görüntülü sohbet uygulaması Duo da lisanssız cihazlara sahip olan kullanıcılara “Duo yakında kullanımdan kaldırılacak. Desteklenmeyen bir cihaz kullandığınız için Duo yakında bu cihazdaki hesabı iptal edecek.” uyarıları gönderiyor. Yine de Google, Duo kullanıcılarının video ve arama kayıtlarını indirmek için 14 gün ek süre tanıyacağını belirtelim.

Tahmin edebileceğiniz üzere Google'ın lisanssız uygulamalar için destek kesme kararından en çok Huawei akıllı telefonlar etkilenecek. ABD, Mayıs 2019'da Huawei'ye ambargo uygulamaya başladığından beri Huawei akıllı telefonlar, Google lisansı olmadan piyasaya sürülüyordu. Doğal olarak Google Mobil Servisleri bulunmayan bir Huawei akıllı telefona sahipseniz, 31 Aralık'tan sonra Google Mesajlar ve Duo uygulamasını kullanamayacaksınız.