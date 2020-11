Google, oldukça kısıtlı bir 'Mesajlar' kullanıcı kitlesiyle, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, metin mesajlarının planlanarak, belirli bir gün ve saatte gönderilmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler uygulamalarından bir tanesi olan Mesajlar için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilmeye başlayan bu özellik, kullanıcıların planlanmış mesajlar göndermelerini sağlıyor.

Google Mesajlar uygulamasında test edilmeye başlanan bu özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak türden. Çünkü bir kullanıcı, bu özellik sayesinde hazırladığı bir mesajı dilediği gün, dilediği saatte gönderebilecek. Üstelik kullanıcıların, bu özelliği kullanabilmek için sadece Gönder tuşuna basılı tutmaları gerekecek.

Google Mesajlar'da test edilen yeni özellik işte böyle görünüyor

Google'ın Mesajlar uygulamasında test ettiği özellik, kullanıcılara farklı avantajlar sağlıyor. Örneğin bir kullanıcı, bu özelliği kullanarak sunulan tarihleri otomatik olarak seçebiliyor ya da bir mesaj için manuel olarak tarih saat seçimi yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, mesajın gönderileceği süre gelene kadar mesajla ilgili düzenlemeler yapabiliyor, isterlerse planlanmış bu mesaj gönderimini iptal edebiliyorlar.

Google'ın test etmeye başladığı mesaj planlama özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak görünüşe göre özellik, an itibarıyla hazır durumda. Yani şirketin, planlanmış mesajlar özelliğini kullanıma sunması artık an meselesi. Bu arada, özelliğin şu an için sadece metin mesajlarında kullanılabildiğini, yani özellik kapsamının da genişletmeye müsait olduğunu söylememiz gerekiyor.