İnternette gigabitlerden konuştuğumuz bu günlerde internetin hızına yetişebilmek ve kullanıcılara arama sonuçlarını ve mobil işlemleri daha hızlı işleme adına Google, mobil cihazlarda bazı özelliklerini kısıtladı.

Google, Dünya'nın en büyük arama motoru ve sadece arama motoru için bile yığınla özelliği var. Görsel arama, hesaplama, döviz kurları gibi özellikleri arama motorunu oldukça işlevsel kılıyor. Mobil cihazlarda ise bazı şeyleri basitleştirmek isteyen Google, bazı özelliklerinde değişikliklere gidiyor. Son güncelleme ile mobil cihazlarda Google üzerinden "50 fahrenhaytı selsiyusa çevir" veya "1857435/4583" gibi dönüştürme, hesaplama aramaları yaptığınızda karşınıza sadece o hesaplamanın sonucu çıkacak. Bunun haricinde karşınıza o işlemle ilgili herhangi bir arama sonucu çıkmayacak.

Google bu işlevsel değişikliği ilk olarak Mart ayında test etmeye başladı, fakat bazı arama sonuçlarıyla ilgili sıkıntılar ile karşılaştı. Normalde "time in X" şeklinde arama yaptığınızda, yazdığınız bölgede saatin kaç olduğunu, hangi zaman diliminde olduğunu görürsünüz. Google'ın son güncellemesi ile de saat dilimlerinden başka bir sonuç çıkmaz. Fakat "time in New York" araması yaptığınızda, kullanıcılar sadece o bölgedeki saati değil, New York Times yayınının haberlerini de sorabileceği için Google, bununla ilgili istisnaları ayarlamak için testleri sürdürdü.

Bu güncellemenin en büyük sebeplerinden birisi, sonuçların daha hızlı iletilmesi haricinde, internet üzerinde bulunan üçüncü parti hesaplama, dönüştürme sitelerinin gösteriminin azaltılması. Bu değişiklik, bu tarz sitelerin kullanımını ve site trafiğini azaltabilir çünkü artık sonuçların yüklenmesi için ek bir dokunma gerekecek.