Google Haritalar’ın mobil versiyonunda, anıtlar gibi yön bulmayı sağlayan yapılar daha kolay olarak görülebilecek. Böylece haritada yön bulmak daha kolay bir hale gelecek.

Bizim ülkemizde insanlar her zaman için yolu bir yerler üzerinden tarif eder. İzlenilen bir filmde bile “Beşiktaş İskele’den stada doğru yürüyor” cümlesi bize anlamlı gelirken “İskele’den güney istikametinde hareket ediyor” cümlesi anlamsız geliyor. Görünüşe göre bu durum dünyanın pek çok yerinde böyle.

Yol bulmak için baktığımız iki şey var: Birisi Google Haritalar, diğeri de ‘etrafımızda ne var’. Bu etrafımızdaki muhtemelen herkesin bildiği yapılar Google Haritalarda da yer alıyor ancak haritada her zaman net olarak görünmüyor.

Bu duruma müdahale etmeye karar veren Google, yeni bir yöntemle bu tür noktaları öne çıkarmaya başladı. Artık Eiffel Kulesi gibi çeşitli tarihi ve turistik yapılar, bir baloncukla harita üzerinde öne çıkacak şekilde gösteriliyor. Yani artık birisi size “Eiffel’in oradayım” dediğinde ne yöne gitmeniz gerektiğini daha kolay bulacağız.

Google Haritalar’da şimdiye kadar bu tür işaretçiler aracılığıyla mağazaların, dükkanların, parkların ve kütüphanelerin işaretlendiğini görmüştük. Bu işaretler çok da büyük olmuyordu. Yeni değişiklikle beraber işaretçiler daha büyük hale gelmiş ve baloncuk halini almış oldu. Google’ın eklediği bu özelliğin dünyanın kalanına ne zaman yayılacağı ise henüz belli değil.

Eiffel Kulesi için aktif hale gelen özellik, pek çok tarihi mekan için hala geçerli değil. Dünya çapındaki pek çok tarihi mekan henüz özel baloncukla işaretlenmemiş durumda. Google’ın bu baloncukları hangi kritere göre verdiği ise bilinmiyor.

Gelecekte bu sembolü daha sık görmemiz olası görülse de bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor. Bu ikonları görmek için uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor olabilir.