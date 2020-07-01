Google, 'Nearby Sharing' Özelliğini Beta Kullanıcılara Sundu

Google, Nearby Sharing isimli dosya paylaşım uygulamasını beta kapsamda kullanıma sundu. Bu uygulama, tıpkı Apple'ın Airdrop ve Huawei'nin Huawei Share isimli özellikleri gibi çalışıyor. Kullanıcıların kablosuz ve hızlıca dosya aktarımı yapabilmelerini sağlayan bu özellik, Android 6 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek.

Akıllı telefon teknolojilerinin yeni özellikler kazanmasıyla birlikte hayatımıza önemli kolaylıklar geldi. Bu kolaylıklardan bir tanesi de iki cihaz arasında kablosuz veri aktarımının yapılabilmesiydi. Apple, Airdrop isimli bir özellikle bu olaya imkan tanırken Huawei de "Huawei Share", Samsung ise "S-Share" ve Wi-Fi üzerinden kablosuz veri aktarımına imkan tanıdı. Şimdiyse bu özellik, Google aracılığıyla tüm Android cihazlarda standart olacak gibi görünüyor.

Google bir süredir, "Nearby Sharing" isimli bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik, Android 10 ile iyiden iyiye değer kaybeden "Android Beam" isimli özelliğin yerine gelecek. Google Play Hizmetleri kapsamında ortaya çıkan Nearby Sharing, kullanıcılara kolaylıkla veri paylaşımı sağlayacak. Şimdiyse Google, Google Play Hizmetleri'ni beta kapsamda kullanan Android kullanıcıları için Nearby Sharing'i kullandırmaya başladı.

Amaç Android 6 ve üstü sürümler arasında veri aktarımını kolaylaştırmak

Nearby Sharing'den elde edilen ilk ekran görüntüleri, bu uygulamanın tıpkı Airdrop gibi çalışabileceğini ortaya koyuyor. Bir kullanıcı, paylaşma seçenekleri altında görüntülediği Nearby Sharing özelliği ile yakınındaki başka bir kullanıcıya dosya aktarımı yapabiliyor. Kullanıcıların görünürlük durumlarını ayarlayabildikleri bu özellik, yakındaki kullanıcıların belirlenmesini ve dosyaların gönderilmesini sağlıyor. Üstelik bir kullanıcı, sadece kişilerindeki kullanıcılara da görünür olabiliyor.

Google'ın Nearby Sharing hizmeti, Airdrop'taki gibi Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları aracılığıyla çalışıyor. Kullanıcılar birbirlerine veri aktarmak istedikleri zaman Bluetooth sayesinde iki cihaz arasında bağlantı kuruluyor. Ardından da Wi-Fi, iki cihaz arasında hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlıyor. Ancak uygulamanın ne kadar verimli olduğu bilmenin şu an için bir yolu bulunmuyor.

Samsung, Apple ya da Huawei gibi teknoloji üreticilerinin oluşturdukları dosya paylaşım seçenekleri sadece o marka özelinde kullanılabiliyordu. Yani bir kullanıcı, Airdrop aracılığıyla veri göndermek istediğinde bunu sadece başka bir iPhone ile yapabiliyordu. Samsung ve Huawei için de durum aynı şekildeydi. Google'ın Nearby Sharing uygulaması ise bu kısıtlamaları ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Google, şu ana dek yeni hizmeti ile ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşımı yapmadı. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde bu hizmetle ilgili daha fazla detay vereceğini ilan etti. Yani kısa bir süre sonra Nearby Sharing ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Ancak şunu açıkça söyleyebiliriz ki Google'ın amacı, Nearby Sharing ile Android 6 ve üzeri tüm sürümlerde dosya paylaşımını kolaylaştırmak.