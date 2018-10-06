Google News'in Android Uygulamasına Karanlık Tema Ekleniyor

Google News, YouTube ve Android Messages gibi karanlık temasına kavuşuyor.

Google News, bu senenin başında karşımıza çıkmıştı ve Google’ın birçok uygulaması gibi o da beyaz bir temayla gelmişti.

Yavaş yavaş da olsa karanlık temalar Google’ın uygulamalarına gelmeye başlamış durumdalar. YouTube ve Android Messages uygulamalarındaki bu yenilik yakında Google News için de geçerli olacak.

Twitter’daki birçok Tweet’e göre Google Pixel 2 XL cihazlarında bu uygulamaya geçilmiş. Karanlık tema uygulamanın genel dizaynında hiçbir şey değiştirmese de siyaha yakın gri tonlar kullanmasıyla bataryaya da yardımcı oluyor ki bu da bizi karanlık temanın başka bir özelliğine bağlıyor.

Google News dört farklı seçeneğe sahip olacak: Her zaman açık, otomatik, yalnızca pil tasarrufunda açık, kapalı. Hepsi kendini açıklar nitelikte ancak muğlak kalan otomatik modunu seçtiğinizde uygulama pil tasarrufu modunda ve gece olduğunda kendini karanlık temaya alacak.

Şu an itibariyle bu projenin Google News’in 5.5 güncellemesiyle hayata geçeceğini biliyoruz. Güncellemeyi kaçırmamak için gözünüz Play Store’da olsun.