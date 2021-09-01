Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile ofise dönüş sürecinin 2022 yılına ertelendiğini duyurdu. Delta varyantının belirsizliğini artırdığını söyleyen Google patronu, 10 Ocak'a zaman tanındığını, durumun seyrine göre yeni kararlar alınacağını belirtti.

Tüm dünyayı yeniden etkisi altına alan koronavirüsün delta varyantı, yapılan hesapları alt üst etmiş durumda. Öyle ki dünyanın en büyük şirketlerinden küçük işletmelere kadar tüm kurumlar, yavaş yavaş yeniden ofise dönmeye hazırlanıyordu. Ancak bu durum, artan endişeler nedeniyle biraz daha arka plana atılacak gibi görünüyor. Çünkü Google, aldığı bir kararla ofise dönüşün ertelenmek zorunda kaldığını duyurdu.

Google CEO'su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamalarda, COVID-19 salgınında yeni bir belirsizlik olduğu ve bu belirsizlik nedeniyle ofise dönüş politikasının 2022 yılına ertelendiği belirtildi. Eğer yeni bir gelişme olmaz ise Google'daki ofise dönüş süreci, Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.

Kritik tarih 10 Ocak

Tüm çalışanlarına bir e-posta gönderen Pichai, 10 Ocak tarihinin kritik bir tarih olduğunu söyledi. E-postada yer alan bilgilere göre şirket, bu tarihe kadar ofisleri bulunan tüm ülkeler için tek tek karar verecek. Ayrıca ofise dönüş bir zorunluluk değil, bir seçenek olarak çalışanlara sunulacak. Yani şirket, hiçbir çalışanını ofise dönmesi için zorlamayacak.

Google, pandeminin başladığı ilk dönemlerde home office çalışma yöntemine geçen ilk şirketlerden bir tanesiydi. Şirket, bu konuda da hiçbir zorluk çıkarmamıştı. Ancak Google, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarda eylül ayı itibarıyla ofise dönüş uygulamasına geçileceğini söylemişti. Delta varyantının etkisiyle bu kararı ekim ayına ertelediğini açıklayan şirket şimdi bir karar daha alıp, ofise dönüşün 2022'ye kadar ertelendiğini duyurmuş oldu.