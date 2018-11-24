Özel günlerde eğlenceli Doodle'larıyla hayatımıza neşe katan Google, bu sene de Öğretmenler Günü için sevimli bir Doodle yayınladı.

Google, senelerdir devam ettirdiği eğlenceli bir gelenekle, tüm özel günlerde Google'ı Doodle'lar ile süslüyor. Şimdiye kadar pek çok özel gün için hazırlanan Doodle, bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü sayesinde karşımıza çıktı. Yeni Doodle'ın tasarımı ise her zamanki gibi oldukça zevkli ve eğlenceli.

24 Kasım Doodle'ında hareket halinde bir küre var ve çevresinde de minik ikonlar dolaşıyor. Tasarımın üzerine tıklandığında ise bağlantı kullanıcıları Google'da 24 Kasım araması sayfasına yönlendiriyor.

Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından 5 Ekim olarak belirlenen bir tarih olsa da pek çok farklı ülkede farklı tarihlerde kutlanıyor. Ülkemizde 24 Kasım'da kutlanan güne bu tarihin seçilmesinin sebebi ise 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul etmiş olmasıdır. Bizler de başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizleri yetiştirip ülkeye hayırlı bir insan haline getiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz.