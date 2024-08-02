Google, ebeveynlerin çocukları okuldayken onların telefonları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan Okul Zamanı özelliğini Android telefonlara, tabletlere ve akıllı saatlere getireceğini duyurdu.

Teknoloji devleri, çocukların cihazlarda ve platformlarda geçirdiği süreleri daha güvenli hâle getirmek için hamleler yapıyordu. Google da bunlardan biriydi. Şirket, yakın zamanda ebeveynlere çocukların üzerinde kontroller sağlayan “Okul Zamanı” isimli bir özellik çıkarmıştı.

Şimdi ise bu özelliğin daha fazla cihaza geleceği ifade edildi. Şirket tarafından paylaşılan duyuruda, Okul Zamanı’nın belli Android telefonlarda, tabletlerde ve Samsung markalı akıllı saatlerde sunulacağı ifade edildi.

Çocukların telefonlarını kilitleme ve bazı uygulamalara erişmelerini engelleme gibi işlevleri var

Basitçe anlatacak olursak Google’ın bu özelliği, ebeveynlerin okuldayken çocuklarının telefonlarında veya tabletlerinde yaptığı şeyleri sınırlandırmasına olanak tanıyor. Bu şekilde derslerde dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilebiliyor.

Okul Zamanı ile ebeveynler, çocukların belli uygulamalara erişmesini engelleyebilecek. Bunun yanı sıra bazı kişilerden gelen telefon görüşmelerini ve mesaj bildirimlerini de sınırlayabilecekler. Zaman ayarı yaparak çocukların telefonlarını da kilitleyebilecekler. Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere telefonda Okul Zamanı’nın aktif olduğu ve cihazın belirlenen saate kadar kilitli kalacağı gösterilecek.

Şirketin çok yararlı olabilecek bu özelliği, Family Link aracılığıyla kullanılacak. Google, maalesef özelliğin geleceği Android telefonları açıklamadı. Çıkış yaptığında hangi cihazlara sunulduğunu göreceğiz. Ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı da o zaman belli olacak.