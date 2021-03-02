Google, arama motorunda araba akülerini okyanusa atmakla ilgili arama yapan kullanıcıların karşısına, bunun doğru bir hareket olduğunu söyleyen sonuçlar çıkardığı için eleştirildi. Bu türden aramaların kişileri yanlış yönlendireceği eleştirileri sonrası Google, ilgili sonucu arama sayfasından kaldırdı.

Günümüzde artık her türlü haberin ve bilginin yegane kaynağı Google olmuş durumda. Sorulacak soru ne kadar saçma olursa olsun, Google'da her şeye bir cevap bulmak mümkün ve geldiğimiz noktada Google bu konuda hep 'doğru bilgi' veren bir kaynak imajı yaratmayı da başardı.

Ancak yaşanan bir gelişme, bunun aslında o kadar da doğru olmadığını ve ne olursa olsun iyi bir araştırma yapıp kendi güvenilir kaynaklarımızı bulmadan, Google'ın önümüze çıkardığı ilk cevaplara inanmamamız gerektiğini gösterdi.

'Okyanusa araba aküsü atmak doğru bir hareket':

Yaşanan olay ise aslında biraz komik. Geçtiğimiz yıllarda özellikle ABD'de ortaya çıkan bir akımla, kullanıcılar araba akülerini okyanusa atmanın yasal ve doğru bir hareket olduğuna dair çeşitli paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Tabii ki bir tür 'dalga konusu' olduğu her halinden belli olan bu söylenti ile ilgili bir süre sonra 'ciddi sorular' da sorulmaya başlandı. Hatta Quora'da bu konu ile ilgili bir soruya verilen bir cevapta, son derece ciddi bir şekilde bunun doğru bir hareket olduğu ve hatta okyanustaki canlı yaşamı için de faydalı olduğu bilgisi yer alıyordu.

İşin trajikleşmeye başladığı nokta ise Google'ın bu harika cevabı 'okyanusa araba aküsü atmak' aramasını yapan kişilerin karşısına önerilen sonuç olarak ilk sırada çıkarması oldu. Tabii ki bu türden bir cevabın hiçbir gerçekliği olmayacağını bilen bireyler için bu durum bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak burada esas nokta, Google'ın bu türden yanıltıcı cevapları kullanıcılarına doğru bir bilgi gibi altın tepside sunması.

Gelen eleştiriler sonrası arama sonucunu kaldırmış olsa da, sonuç olarak Google'ın yanlış bilginin yayılması noktasında politikasını gözden geçirmesi gerekiyor gibi görünüyor.