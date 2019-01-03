Google, Google arama ve Chrome uygulamalarını cihazlarına önceden yüklemek istemeyen ancak Play Store gibi hizmetleri kullanan telefon üreticilerinden lisans ücreti talep edecek.

Google ya da başka bir deyişle Android’in resmi Twitter hesabı, Huawei, Xiaomi ve ZTE’nin de içinde bulunduğu Çinli üreticilere 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren ücret ödeteceğini söyledi. Çok kısa bir sürenin ardından da tweetini sildi.

Öncelikle olayın arka planını anlatmakta fayda var. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, AB’nin tekel kurulmasını önleyici kurallarını ihlal ettiği için Google’a 4,34 milyar euro ceza verdi. Avrupa Komisyonu, Google’ın Android cihaz üreticilerine ve mobil şebeke operatörlerine, genel internet araştırmasındaki baskın konumunu güçlendirmek için yasa dışı kısıtlamalar getirdiğine karar verdi. Google aşağıdaki üç şeyi yapmakla suçlandı:

Üreticilerin, Google Play Store lisansını alma koşulu olarak Google arama uygulamasını ve Chrome’u önceden yüklemelerini istemek Google arama uygulamasını cihazlarına önceden yüklemeleri için bazı büyük üreticilere ödeme yapmak Google uygulamalarını önceden yüklemek isteyen üreticilerin mobil cihazlarını Google’ın onaylamadığı Android’in farklı sürümleriyle satmalarını önlemek

Komisyon, üç maddenin tekel kurulmasını önleyici kuralları ihlal ettiğine karar verdi.

Google; 2018 yılının Ekim ayında, üreticilerin önemli hizmetleri Android işletim sisteminden ayırabilmesi için bölgesel uyumluluk anlaşmasını güncellemek zorunda kaldı. Ancak Play Store gibi hizmetleri ayırmak isteyenler bir lisans ücreti ödemek zorundaydı. Google arama uygulaması ve Chrome’u cihazlarında isteyen üreticiler bu lisans ücretinden etkilenmeyecekti.

Tweet’e geri dönecek olursak Google; Huawei, Xiaomi ve ZTE’nin de içinde bulunduğu Çinli üreticilere ücret ödetmek istiyor ve bu senenin sonlarına doğru buna başlayacak. Bu telefon üreticilerinin telefonları üzerinde uygulanacak ücretlendirme yalnızca AB’de sattıkları telefonlarda mı geçerli olacak yoksa kendi ülkelerindeki telefonlar da bu ücretlendirmeden etkilenecek mi şu an için bilinmiyor.