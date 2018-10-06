Google Pay, ABD'de ve ABD dışında portföyüne yeni bankalar ekleyerek büyümeye devam ediyor.

Google Pay, ABD’de 23 bankanın daha desteğini alarak gücüne güç katmaya devam ediyor. ABD’de bulunan birçok finans kuruluşu hâlihazırda Google Pay’i desteklemekte; bu yüzden yapılan yeni eklemeler genelde bölgesel bankalar veya kredi birlikleri oluyor. Son zamanlarda bu yerel bankalar ve kredi birlikleri listesi bir hayli genişledi. İşte Google'ın portföyüne dahil olan bu kuruluşlardan bazıları:

Bank of Herrin

CP Federal Credit Union

CapStar Bank

Carlsbad National Bank

Century Bank and Trust

Coosa Pines FCU

Credit Union of New Jersey

Eagle Bank

ABD dışında ise dört yeni banka, bazı kısıtlamalar uygulasa da Google Pay’i desteklediklerini duyurdu. İşte bu bankalar:

ANZ (Yeni Zelanda)

Orange Credit Union Limited (Avustralya)

Taipei Fubon Bank (Tayvan)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Polonya)

Birçok kişisel bilgimizi hâlihazırda Google’a teslim etmiş olsak da, işin içine para girdiği zaman hepimiz biraz tedirgin oluyoruz. Şirketin kendisi güvenli olsa da büyük teknoloji şirketlerinin siber saldırılara hedef olması, bu tür konularda muhatap olunan şirket hangisi olursa olsun güvenmeyi zorlaştırıyor.