Google Wallet ile birleşmeden önce Android Pay'de bulunan kartlara takma ad verebilme özelliği Google Pay için yeniden düzenleniyor.

Artık kullanılmayan Android Pay, 2016 yılına kadar kullanıcıların ödeme metodlarında kullanıcı adlarını değiştirmesine izin veriyordu. Bu opsiyonun birçok kullanıcı için oldukça faydalı olduğu, kullanımdan kaldırıldığında ortaya çıkmıştı.

2018’in başlarında Google, Android Pay ve Google Wallet’ı tek bir dijital cüzdanda birleştirdi ve Google Pay adını verdi. Ancak, ismin değişmesi bu özelliği geri getirmemişti, ta ki şimdiye kadar. Bazı kullanıcılar, Google Pay Help Forum’unda (Google Pay Yardım Forumu) bu özelliğin yeniden düzenlendiğini onayladı. Bu seçeneğin ‘geri dönüşü’ çok büyük bir sürpriz olmadı. Hatta, daha önce bazı kaynaklar Google’ın bu özelliği geri getireceğinin haberini yapmıştı.

Ödeme metodunun adının değiştirilmesi ise sadece kartlarda aktif olacak gibi duruyor. Banka kartları için bu tarz bir özelleştirme seçeneği henüz yok. Kartlara kullanıcı adı atamak için, kartın üzerine dokunup ‘takma ad ekle’ seçeneğini seçmek yeterli oluyor.

Bu özellik şu an için sadece ABD ve Kanada için sınırlanmış durumda.