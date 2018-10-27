Google Phone Uygulaması Karanlık Tema Nasıl Etkinleştirilir?

Google Phone uygulamanızı herkesten önce karanlık temayla kullanmak istiyorsanız nasıl yapacağınızın cevabı burada.

Yeni düzenleme araçlarının çıkmasından bu ana Google birinci parti uygulamalarını Google Material Theme tasarımıyla güncelliyorlar. Bazı uygulamalara karanlık tema geldi bile. Android Messages ve Youtube uygulamasında karanlık temaları kullanabiliyorsunuz. Bu tema şimdi de Google Phone uygulamasına gelecek. Peki, güncellemeden önce bu temayı nasıl elde edebilirsiniz biraz da bundan bahsedelim.

Her şeyden önce cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olduktan sonra işleme başlayabilirsiniz.

Google Phone uygulamasının beta sürümüne dâhil olmak için Google Play Store’dan beta seçeneğini seçebilirsiniz. İsterseniz uygulamanın APK’ları da mevcut.

Uygulamayı yükledikten sonra root erişimi olan herhangi bir dosya gezgini ile dosyayı açın ve root dizinine gidin.

/data/data/com.google.android.dialer/shared_prefs dizinine gidin ve dialer_phenotype_flags.xml isimli dosyayı bulun.

G__enable_dark_mode_settings isimli dizini bulun ve “false” yazan değeri “true” olarak değiştirin.

__data_rollout__DarkMode.EnableDarkModeRollout__launched__ dizinindeki “false” değerini “true” olarak değiştirin.

Dosyayı kaydedip çıkın.

Google Phone uygulamasını açın.

Üç nokta işaretine basın ve Ayarlar menüsündeki Ekran sekmesine gidin.

Karanlık tema seçeneğini göreceksiniz. Etkinleştirin.

Bütün işlem bu kadar. Gerçekten uygulamanızı erkenden karanlık temayla kullanmak istiyorsanız bu adımları takip ederek karanlık temayı herkesten önce elde edebilirsiniz.