Hiçbir şey yapmadan albüm oluşturmak Google Photos sayesinde gerçek oldu.

Google Photos, birkaç hafta önce Live Albums’ü çıkarttı. Basitçe yüz tanımasıyla fotoğrafları otomatik olarak albümlere ekleyen uygulama aslında biraz daha karmaşık.

Ön Koşullar

Live Albums’ün çalışması için fotoğraflarınızı yedeklemeniz ve yüz tanımasını etkinleştirmiş olmanız gerekiyor. Uygulamayı açıp sağa doğru kaydırarak Ayarlar sekmesinden bunları yapabilirsiniz. Bu iki ayarı yaptıktan sonra fotoğraflarınızın yüklenmesini beklemeniz gerekiyor.

Eski Fotoğraflarla Yeni Bir Live Album Oluşturma

Google Photos uygulamasında “Albümler” sekmesinde “Yeni Albüm” seçeneğini bulun. Otomatik olarak insanların ve hayvanların fotoğraflarını ekle seçeneğini seçin. Buradan sonra albümünüzde olmasını istediğiniz yüzleri seçebileceğiniz bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bu işlemi uyguladığınızda seçtiğiniz tüm fotoğrafları içeren bir albüm oluşturmuş olacaksınız. Yıllar öncesindeki fotoğraflar bile bu albümde olacak. Seçtiğiniz yüzlerden birini içeren yeni fotoğraflar da albüme eklenecek ve size bildirilecek.

Yeni Fotoğraflarla Yeni Bir Live Album Oluşturma

Eğer Live Album ile yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız eski fotoğrafları eklemek zorunda değilsiniz.

Albümler sekmesine gidin ve “+”ya basın. Ancak bunu yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta işaretine basın. Seçenekler’i seçin. Tekrar “+”ya basın. Bu sayede fotoğraflarınızın nereden alınacağını seçebileceğiniz bir ekrana yönlendirileceksiniz. Sayfada eski fotoğrafların dâhil olmasını isteyip istemediğinizle ilgili bir seçenek var. Eğer yeni bir albüm istiyorsanız bu kutucuğu işaretlememeniz gerekiyor.

Bu işlemi yaptıktan sonra seçtiğiniz yüzlerin bütün güncel fotoğrafları albümde olacaktır.

Mevcut Albümlerinizi Live Album’e Dönüştürme

Eğer daha önceden belirli insanlar ya da hayvanlarla yaptığınız albümler varsa bunları da Live Album’e dönüştürebilirsiniz. Bu sayede bu kişilerle çekildiğiniz yeni fotoğraflar otomatik olarak albümlere eklenecektir.

Bunu yapmak için sahip olduğunuz bir albümü Google Photos’da açın, üç nokta işaretine basın ve Seçenekler’e gidin. Burada istediğiniz yüzleri seçebileceğiniz bir sekme göreceksiniz.

Live Album’de Görmek İstemediğiniz Fotoğrafları Arşivleme

Her zaman bir şekilde karşınıza çıkan ama görmek istemediğiniz bir fotoğraf vardır. Belki bir şekilde önemli olduğu için silmek istemiyorsunuz ama görmeyi de tercih etmiyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Ancak bu durumu Google Photos’da çözmek için yapmanız gereken fotoğrafı arşivlemek. Fotoğraf uygulamanın Arşiv bölümünde bulunacak ancak bir daha önünüze çıkmayacak.