Pixel 2’de Top Shot Kamera Özelliğinin Bulunmayacak

Google, diğer Pixel modellerde bulunan Top Shot kamera özelliğinin Pixel 2'de bulunmayacağını açıkladı.

Google Pixel 3 ile gelen Google Playground, Call Screen ve Google Duplex gibi birçok özellikleri önceki cihazlara adapte edilmişti. Ancak görünen o ki kameraya gelen Top Shot özelliği Pixel 2 cihazlara gelmeyecek. (Top Shot özelliği, uzun bir seri olarak fotoğraf çeker ve aralarından sizin için en iyisini seçerek karşınıza çıkarır.)

Birkaç Reddit kullanıcısına göre ise Top Shot özelliği Google Pixel 2 XL cihazlarda kullanılabiliyor. Android Police haber sitesinin dediğine göre bunun sebebi, Pixel 3’ten çektiğiniz bir Top Shot’u Pixel 2’de görüntüleyebiliyor olmanız.

Google Pixel 3a’nın yakında piyasaya sürülmesiyle birlikte Top Shot’un Pixel 2’ye gelmesi de muhtemel. Ancak bunun için 7 Mayıs’a kadar beklememiz gerekiyor zira Google Pixel 3a ve 3a XL’ın o tarihte çıkması söz konusu.