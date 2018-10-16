  • Google Pixel 3, En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon Oldu

Google Pixel 3, En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon Oldu

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DisplayMate tarafından yapılan açıklamaya göre Google Pixel 3 XL, tüm kriterlerde A+ nok almayı başardı ve böylece en iyi ekrana sahip akıllı telefon oldu.

Google Pixel 2 XL’ın ekran sorunlarını hatırlıyor musunuz? Kullanıcılar sürekli olarak gün ışığında neredeyse görülmeyen ve biraz çapraz açıdan baktığınızda mavileşen ekrandan şikayet ediyorlardı. Görünüşe göre Google, Pixel 2 XL ekranına gelen bu eleştirileri fazlasıyla dinlemiş ve Pixel 3 XL’ta gereken iyileştirmeleri yapmış.

DisplayMate tarafından yapılan açıklamaya göre Google Pixel 3 XL, tüm kriterlerde A+ yani mükemmel not almayı başaran üçüncü telefon olmayı başardı. Böylece Google Pixel 3 XL, Galaxy S9 ve Galaxy Note9 ile birlikte en iyi akıllı telefon ekranına sahip akıllı telefon oldu. Pixel 2 XL sorunlarını düşününce muhteşem bir başarı.
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Bununla birlikte DisplayMate, üreticilerin ekranlar konusunda oldukça ilerleme kaydettiğini, bu nedenle kendi kriterlerini de daha üst seviyeye çekmeleri gerektiğini belirtti. Bir başka deyiş ile bugün A+ not almayı başaran akıllı telefonlar gelecekte B sınıfı ekrana sahip telefonlardan daha düşük kalitede olabilecekler.

Kaynak : https://www.androidauthority.com/google-pixel-3-xl-displaymate-914257/
Etiketler: Google Pixel 3 XL
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