Google Pixel 3 ile Çekilen Eminem Videosu Yayınlanacak

Eminem adlı rap sanatçısının Cumartesi günü Empire State Binası'nda Google Pixel 3 ile çekilen performans videosu, Jimmy Kimmel Live! programında yayınlanacak.

Bu yılın başında John Legend adlı şarkıcının 'A Good Night' şarkısı için çekilen video klibin tamamı Google Pixel 2 kamerası ile çekilmişti. Tek sensörlü bir arka kameraya sahip olan Pixel, fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcılar için harika görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Pixel serisinin geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni üyeleri Pixel 3 ve Pixel 3 XL de şu sıralar oldukça dikkat çekmekteler.

Jimmy Kimmel Live! şovunun tüm haftalık program reklamlarını satın alan Google, her şovda bir ürününe yer verecek. Örneğin; 13 Ekim günü bir Pixel 3 kamerası ile New York/Manhattan’daki Empire State Binası’nda kaydedilen bir Eminem şovu, programın bu akşamki (15 Ekim) bölümünde şovun özel kamera arkası görüntüleriyle birlikte yayınlanacak. Rap sanatçısı Eminem, bu şovunda Venom filminin resmi müziği olan Venom adlı parçasını etkileyici ışık şovları eşliğinde seslendirmişti.

Bir Pixel 3 veya Pixel 3 XL almayı düşünenler, bu geceki Jimmy Kimmel Live! şovunda cihazların profesyonel video kayıt ekipmanları ile nasıl çalıştığını görme şansı yakalayacaklar. Eminem hayranı olmayanlar ise programı izlememek yerine programın sesini kısabilirler.