  • Pixel 3 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 3 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Google'ın orta seviye telefonu olarak piyasaya süreceği Pixel 3 Lite'ın görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı.

Henüz tanıtılmadan önce Pixel 3 XL'in bir videosunu paylaşan Rus teknoloji blogu Rozetked, bu kez de Pixel 3 Lite'ın bazı özelliklerini ve görüntülerini sızdırdı. Gelen görüntülere bakılacak olursa, yeni telefon, Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile oldukça benzer bir tasarıma sahip gibi görünüyor.

Telefonun tasarım olarak dikkat çeken bir diğer özelliği ise kenarlarda bulunan ve Pixel 3 ile Pixel 3 XL'e kıyasla daha kalın görünen çerçeve. Bir de tabii ki Pixel 3'te komik bir hataya sebep olarak herkesi güldüren ve kimsenin bir türlü ısınamadığı çentik tasarımı da Pixel 3 Lite'da yer almayacak gibi görünüyor.
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Telefonun diğer teknik özellikleri ise şu şekilde;

  • Ekran: 2220 x 1080 5.5-inç AMOLED
  • RAM: 4GB
  • Depolama: 32GB (microSD kart yuvası yok)
  • İşlemci: Snapdragon 670
  • Kamera: 12 MP arka, 8 MP ön kamera
  • Batarya: 2,915mAh

Tabii ki tüm bu bilgiler bir sızıntıdan ibaret ancak telefonun bu özelliklerle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de Google telefonu tanıtana kadar tüm özellikler için beklememiz gerekecek.

Kaynak : https://beebom.com/pixel-3-lite-leaks/
Etiketler: google, pixel, google pixel 3 lite
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