Pixel 3 Lite'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google'ın orta seviye telefonu olarak piyasaya süreceği Pixel 3 Lite'ın görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı.

Henüz tanıtılmadan önce Pixel 3 XL'in bir videosunu paylaşan Rus teknoloji blogu Rozetked, bu kez de Pixel 3 Lite'ın bazı özelliklerini ve görüntülerini sızdırdı. Gelen görüntülere bakılacak olursa, yeni telefon, Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile oldukça benzer bir tasarıma sahip gibi görünüyor.

Telefonun tasarım olarak dikkat çeken bir diğer özelliği ise kenarlarda bulunan ve Pixel 3 ile Pixel 3 XL'e kıyasla daha kalın görünen çerçeve. Bir de tabii ki Pixel 3'te komik bir hataya sebep olarak herkesi güldüren ve kimsenin bir türlü ısınamadığı çentik tasarımı da Pixel 3 Lite'da yer almayacak gibi görünüyor.

Telefonun diğer teknik özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 2220 x 1080 5.5-inç AMOLED

RAM: 4GB

Depolama: 32GB (microSD kart yuvası yok)

İşlemci: Snapdragon 670

Kamera: 12 MP arka, 8 MP ön kamera

Batarya: 2,915mAh

Tabii ki tüm bu bilgiler bir sızıntıdan ibaret ancak telefonun bu özelliklerle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yine de Google telefonu tanıtana kadar tüm özellikler için beklememiz gerekecek.