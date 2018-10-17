Google Pixel 3 Vs Samsung Galaxy S9: Hangisini Almalısınız?

İkisi de birbirinden iyi telefonlar arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız rehberiniz hazır.

Birçok seçeneğimiz olduğu için akıllı telefon alıcıları olarak çok şanslıyız ancak yalnızca bir tane seçebiliyoruz. Şu anda piyasadaki en iyi iki amiral gemisi olan Galaxy S9 ve Pixel 3’ü yakından inceledik. İkisi de mükemmel telefonlar ve bu yüzden aralarında seçim yapmak fazlasıyla zorlaşıyor.

Dizayn

Dizayn bakımından S9’un çok daha şık bir telefon olduğunu söylememiz gerekiyor. Neredeyse çerçevesiz ekranı da telefona ayrı bir hava katmakta.

Pixel 3 çentiği olmadığı için Galaxy S9'a benziyor. Ancak telefonun çerçevesi daha geniş ve Galaxy S9’daki gibi oval bir ekrana sahip değil. Çentik demişken Google Pixel 3 XL’ın çentik faciasını da unutmamak gerek. Dizaynıyla en kötü çentiği bünyesinde barındırması bile telefonu daha az çekici kılması için geçerli bir sebep.

Pixel 3 telefonlarının öne geçtiği bir nokta ise arka panel. İki tonlu arka panel gerçekten de muazzam görünüyor.

Ekran

İki telefon da gerçekten başarılı ekranlara sahip olduğu için burada bir kıyaslama yapmak zor olacaktır.

Galaxy S9 5,8 inçlik bir ekrana sahipken Pixel 3 5,5 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Bunun yanı sıra Galaxy S9 Plus 6,2 inçlik bir ekranla gelirken Pixel 3 XL 6,3 inçlik bir ekranla geliyor. Dört telefon da gayet net görüntü sağlayan 1440p çözünürlüğündeki OLED ekranlarla geliyorlar.

Kamera

Galaxy S9’un kamerası gerçekten güçlü bir rakip olsa da tahmin edebileceğiniz gibi Pixel 3 daha iyi bir kameraya sahip.

Telefonu neden aldığınız telefon seçiminde önemli bir konudur. Şu ana kadar bahsettiğimiz şeylerden örnek vermek gerekirse, eğer dizayna bakarak telefon tercih ediyorsanız S9 sizi tatmin edecektir. Ancak “kamera her şeydir” diyenlerdenseniz, geniş açılı ön kameraya ve isteklerinizi kolaylıkla karşılayacak bir arka kameraya sahip Pixel 3’ten başka bir cihaz aramanıza gerek yok.

Android Deneyimi

Google’ın Pixel 3 lansmanında açıkladığı en önemli özellik Call Screen özeliği olsa gerek.

Bilinmeyen bir numara sizi aradığınızda çağrıyı kabul edebilir ya da Google Assistant’a yollayabilirsiniz. Google Assistant sizin yerinize numaranın sizi neden aradığını sorar ve siz de konuşmayı ekranda yazılı halde görürsünüz. Eğer isterseniz çağrıyı kabul edip kendiniz konuşmaya devam edebilirsiniz.

Donanımsal Özellikler

İki marka da aşağı yukarı aynı özellikleri barındırmakta. Snapdragon 845 çipsetini kullanan telefonların ikisi de 2018 yılının en iyi çipsetini kullanılyorlar. RAM açısından Samsung Galaxy S9 Plus 6 GB’lık RAM’i ile öne geçse de Samsung’un telefonlarında bazen performans düşüklüğü görebilirsiniz. Bu durum yüksek ihtimalle Android işletim sistemi üzerine eklenen arayüz gibi özelliklerden kaynaklanıyor.

Kulaklık Girişi

Pixel 3 bir dönüştürücü ile gelse de kulaklık girişinin yerini maalesef tutamıyor. Kablolu kulaklıklarından mutlu ya da şu an için Bluetooth kulaklık almayı düşünmeyen kullanıcılar için Galaxy S9 çok daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hangisini Almalısınız?

Galaxy S9 720 dolardan başlarken Pixel 3 800 dolar civarında başlıyor. Daha büyük telefonların fiyatı ise Galaxy S9 Plus’ta 840 dolarken Pixel 3 XL’ta 900 dolara çıkıyor.

İki telefon da farklı noktalarıyla öne çıksalar da ikisinin de çok iyi telefonlar olduğu kuşkusuz. Önceden de belirttiğimiz gibi, neyin sizin için önemli olduğuna karar verip aradaki fiyat farkının değip değmeyeceğini düşünmeniz gerekiyor.