Google, Pixel 3 Reklamlarında Yıldız İsimlere Yer Verdi

Google, geçtiğimiz günlerde tanıttığı son amiral gemisi olan Pixel 3'ün reklamlarında dünyaca ünlü yıldızlara yer verdi.

Google Pixel 3, bugün (18 Ekim) dünyanın birçok yerinde satışa sunulacak. Bununla birlikte yayınlanan yeni Pixel 3 reklamlarını da görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Google, Jimmy Kimmel Live şovunda Eminem’in Empire State binasının tepesindeki Venom performansıyla telefonunu tanıtmıştı.

Bunu yeterli bulmayan Google, başka ünlülerle birlikte de reklam kampanyası hazırladı. Farklı yıldızların telefonun farklı özelliklerinden bahsettiği reklamda dünyanın en iyi şefi Gordon Ramsay, Marhsmello, Madelaine Petsch, MyLifeAsEva ve Joey Graceffa bulunuyor. Yukarıda saydığımız ünlüler grup selfisi, hızlı şarj, öne bakan çift hoparlör ve Google Lens gibi özellikleri tanıtıyorlar. Oldukça kısa ve etkili olan reklam, Google’ın yeni telefonunun özelliklerini günlük hayatta nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Gordon Ramsay, kişisel Instagram hesabında telefonun kamerasını tanıttı. Ramsey, yemeklerin fotoğraflarını çekip arka kamerasından bahsederken geniş açılı ön kamerasını da bir grup selfiesi çekerek gösterdi.

Reklama aşağıda ulaşabilirsiniz: