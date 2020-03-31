Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL Satışlarını Durdurdu

Günümüzün önde gelen teknoloji firmalarından Google, 2018 yılında satışa sunulan Pixel 3 serisinin çevrimiçi mağazasındaki satışlarını durdurma kararı aldı. Alınan bu karar, yakın zamanda tanıtılacak Pixel 4a için yapılmış bir hamle olabilir.

Dün gece saatlerinde çevrimiçi mağazasında bir düzenlemeye giden teknoloji devi Google, Pixel 3 serisinin satışlarını sonlandırdı. Donanımsal özelliklerden bağımsız olarak Google’ın beklentilerini bir türlü karşılayamayan ve satışlarda hayal kırıklığı yaşatan Pixel 3 ve Pixel 3 XL, çıktığı dönemde özellikle Pixel 3 XL modelinde yer alan çentik tasarımıyla büyük eleştiri almıştı.

Yapılan düzenlemenin ardından Google Store’da ürünlerin satış sayfasına giden kullanıcılar, otomatik olarak sitenin ana sayfasına yönlendiriliyor. Bu noktada Google’ın resmi çevrimiçi mağazasındaki satışlar durdurulmuş olsa da Best Buy ve Walmart gibi üçüncü taraf perakendecilerde Pixel 3 serisi cihazların satışları hâlâ daha devam ediyor.

Google, Pixel 3 serisi için güncellemelere devam edecek:

Ekim 2018’de piyasaya sürülen Pixel 3 ve Pixel 3 XL, daha büyük ekranları ve rakiplerine taş çıkaran kamera performanslarıyla zamanın en güçlü amiral gemilerindendi. Özellikle cihazlarda yer alan kamera sensörleri için günümüzde satışa sunulan pek çok akıllı telefonla yarışabilecek seviyede desek yanlış olmaz. Tüm bunlara rağmen Google, Pixel 3 serisiyle bir türlü beklenen etkiyi yaratamamış ve Apple gibi devlere yenik düşmüştü.

Satışa sunulduğu tarihten itibaren 18 ay sonra satışı durdurulan Pixel 3 serisinin yaşam döngüsü, 1 Nisan 2019’da satışları durdurulan Pixel 2’ninkiyle neredeyse aynı. Bu noktada şirket, yakın zamanda tanıtacağı Pixel 4a modellerine daha fazla dikkat çekmek için böyle bir karar almış olabilir.

Öte yandan Pixel 3 sahipleri için henüz yolun sonuna gelinmediğini söyleyebiliriz zira Google, Ekim 2021’e kadar yazılım desteği vadediyor. Bu noktada Pixel 3 ve Pixel 3 XL, hem bu yıl içerisinde yayınlanacak Android 11 güncellemesini hem de gelecek yıl yayınlanacak Android 12 güncellemesini alacak gibi görünüyor.