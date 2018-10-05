Google, Pixel 3'ü Tanıtmak İçin İlginç Yollara Başvuruyor

Google'ın yeni telefonlarını tanıtacağı etkinlik sadece birkaç gün sonra. Etkinlikte nelerin olacağını da artık çok iyi biliyoruz. Google da bunu bildiğinden olsa gerek, karşımıza akıllıca atılan tweet'lerle çıkıyor.

Google'ın belki de en çok sızdırılan modeli Pixel 3 serisi oldu. Cihazlar hakkında her şeyi bildiğimiz şu dönemlerde Google'ın yapacak fazla bir şeyi kalmadı. Yazılım (ve artık donanım) devi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu sızıntıları biraz da tiye alarak cihazlar hakkında ipuçları veriyor.

"İnternet telefonlara Super Selfie Modu'nun geleceğini konuşuyor. Özür dileriz internet, bu konuda yorumumuz yok. Neler üzerinde çalıştığımızı görmek için 9 Ekim'i bekleyin."

"Yeni telefonun çok daha büyük olup olmadığını soran Reddit kullanıcısına. Merak etme. Birden çok telefon büyüklüğü denedik; bazıları diğerlerinden daha başarılıydı. Nasıl olduğunu kendin görmek için 9 Ekim'de tekrar gel."

Hatırlarsanız Google, benzer paylaşımları diğer sosyal mecralardan da yapmıştı.

"Mini Pixel'in geleceği yönünde söylentiler duyduk. Peki ne kadar mini, gerçek minidir? Düşüncemiz telefonun fotoğrafta gösterdiğimizden biraz daha büyük olacağı yönünde. Kendin görmek için 9 Ekim'i bekle."