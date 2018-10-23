Google Pixel 3'ün Kamera Hatası İçin Güncelleme Yolda

Pixel 3'te çekilen fotoğrafların kaydedilmemesine yol açan sorun için Google harekete geçti.

Google, Pixel 3 cihazların bilinmeyen bir nedenle, çekilen fotoğrafları kaydedememesi sorunu için bir güncelleme hazırlıyor. Kamera hatası ilk olarak Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in lanse edildiği gün ortaya çıktı. Üzerinden çok geçmeden, Pixel 3'te yaşanan kamera hatasının neredeyse bütün Pixel cihazlarda da (orijinal Pixel ve Pixel XL dahil) yaşandığı belirtildi.

Google Pixel 3'te; fotoğrafı çektiğinizde kaydedildiğine dair önizleme kamera uygulamasında gözüküyor ancak uygulamadan çıkış yapıp tekrar giriş yaptığınızda, çektiğiniz fotoğrafı bulamıyorsunuz. Google Pixel 3'ün kamera uygulamasında oluşan hata ile ilgili Google'dan resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen kullanıcılar tarafından hatanın neden olabileceği hakkında fikirler bulunuyor.

Kullanıcılar tarafından hatanın sebebi olarak; Google'ın kullandığı HDR+ fotoğraf işleme tekniği (aynı anda farklı pozlamalarda çekilen birkaç fotoğrafın üst üste işlenmesi) yüzünden daha fotoğrafın işlenmesi bitmeden kamera uygulamasını kapattığınız için fotoğrafın galeriye kaydedilememesi gösterildi.

Google'dan gelen açıklamaya göre kamerada oluşan hata, çok nadir olmakla birlikte, bir yazılım güncellemesi ile giderilecek. Önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi planlanan güncellemenin kamera hatasını çözeceğini düşünmekteyiz. Şimdiye kadar Google tarafından resmi olarak kullanıcılara kamera hatasının giderilmesi hakkında hiçbir yönlendirmenin yapılmadığını da belirtelim. Şu an bu soruna yönelik tek öneri; fotoğraf çektiğinizde kamera uygulamasında en az 3-4 saniye boyunca beklemeniz olacak.