Google'ın Night Sight'ı, Gündüzleri de Muhteşem

Google'ın Pixel telefonları için geliştirdiği Night Sight'ın nasıl işlere imza attığını artık hepimiz biliyoruz. Fotoğraf işleme teknolojisinde atılmış en büyük adımlardan biri olan Night Sight, anlaşılan gündüzleri de muazzam sonuçlar veriyor.

Google, 2016 yılında birinci nesil Pixel telefonunu tanıttığında kamerası oldukça konuşulmuş ve beğenilmişti. Pixel 2 ile devam eden bu durum, hiç şaşırtıcı olmayan biçimde (belki de daha şaşırtıcı olarak) Pixel 3'te de karşımıza çıkmıştı; ancak bu sefer büyük bir farkla: Night Sight.

Night Sight'ın asıl amacı, gece çekilen fotoğrafların birtakım algoritmalar yardımıyla daha hoş bir görüntüye kavuşmasını sağlamak ya da "geceyi gündüze çevirmek". Fakat The Verge'den Vlad Savov'un yaptığı kıyaslar, bu özelliğin gündüzleri de harika işlere imza attığını gösteriyor. Üstteki fotoğraflar Night Sight özelliği kapalı, aşağıdakiler ise açıkken çekildi.

Uzun pozlamalar genelde gündüzleri fotoğrafların "patlamasına" sebep olsa da, Night Sight'ta böyle bir durum söz konusu değil. Aksine Google, beyaz dengesini ve pozlama ayarını yönetmek için makine öğrenimi tabanlı bir algoritma kullanıyor. Renkler arasındaki benzerlikleri ve sürekliliği matematiksel bir işleme dökerek çalışan bu sistem (Google'ın konu hakkındaki teknik belgesi) daha sonra Google'daki mühendislerin karar verdiği şekilde renkleri düzeltiyor.

Night Sight baş araştırmacısı Yael Pritch ise algoritmanın hala %100 doğru olmadığını söylemekten de kaçınmıyor. Bu kesinlikle şu anki fotoğrafların kötü olduğu anlamına gelmediği gibi; gelecekte çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz.

Night Sight'ın en önemli diğer avantajlarından biri de, -şu an için sadece Pixel 3 serisinde olan- Super Res Zoom özelliği. Bu özellik herhangi başka bir donanıma gerek duymadan fotoğrafın kalitesini ve keskinliğini artırıyor. Bu da Night Sight'ı gündüz kullanmak için başka bir sebep demek. Google'ın bütün bunları sadece yazılımla yapması ise gerçekten olağanüstü. Örnek için karşılaştırmalı fotoğraflara bakabilirsiniz.

Elbette bu hızla gelişen teknolojiyle ilgili ortaya çıkan bir sorunsal da var. Kamera, çekilen fotoğraftaki havasal ve çevresel "sorunları" ortadan kaldırabiliyor olsa da, bunu her zaman istiyor muyuz? Bazen doğal olmayan ya da puslu bir görüntü yakalamak, istediğiniz şey olabilir. Şu an için bunun çözümü Night Sight'ı kapatmak olsa da, gelecekte bunun nasıl olacağı şu an için belirsiz.

Google'ın ana kameraya bu özelliği doğrudan entegre etmemesinin sebepleri arasında yukarıda bahsettiğimiz durumun olması çok olağan. Ancak ana sebep, sistemin hala yavaş çalışıyor olması. Hızlı gerçekleşen olayları yakalamanız gerektiğinde, bu bir problem oluşturabilir.

Yazımızı bitirirken son olarak şu iki fotoğraf arasındaki farka bakalım. Diğer üreticiler hala bir önceki Pixel'in geldiği seviyeye ulaşmaya çalışırken, Google biraz da hava atmaktan kaçınmıyor.