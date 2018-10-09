Google Pixel 3 ve 3 XL'ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektörü merak içinde Google'ın yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın tanıtımını beklerken Evan Blass, 3. nesil Pixel'lerin tasarımını ve renk seçeneklerini çevrimiçi olarak yayınladı.

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, akıllı telefon kullanıcılarına en güncel ve en iyi Android deneyimini sunacak olan yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı yarın gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte tanıtacak.

Google, 3. nesil Pixel’ler hakkında herhangi bir sızıntı gerçekleşmemesi için oldukça karmaşık bir reklam ve pazarlama stratejisi izledi. Bu sayede de cihazların tasarımından çift arka kameralı olup olmayacağına kadar pek çok bilgiyi saklı tutmayı başardı.

Ancak siz de takdir edersiniz ki bilgi çağında yaşıyoruz ve böyle bir dönemde herhangi bir ürün hakkındaki bilgileri gizli tutmak çok da kolay değil. Bu nedenledir ki Google’ın yeni amiral gemileri Evan Blass tarafından lansmanın hemen öncesinde sızdırıldı.

Yine Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ta ilk dikkat çeken detay, her iki telefonun da tek arka kameraya sahip olması. Pek çok şirketin üçlü arka kamera kurulumuna geçtiği bir dönemde Google’ın tek arka kamera ile nasıl kamera performansı sunacağı gerçekten merak ediliyor.

Bununla birlikte görseller, Pixel 3 XL’ın çentikli tasarım ile geleceğini de onaylıyor. Ancak cihazın geniş bir alt çerçeveye sahip olması ve çentiğin de piyasada rakiplerinden daha büyük olması, ekran/gövde oranının tatmin edici seviyelerde olmayacağını gösteriyor.

Pixel akıllı telefonlar hiçbir zaman tasarımları ya da ‘nicelikleri’ ile ön plana çıkmamıştır. Bu nedenle cihazın performansı ve kalitesi, kamera sayısı ve tasarımının önüne geçecek ve akıllı telefon kullanıcılarından beklediği muhtemel ilgiyi görecektir.