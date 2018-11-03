Google Pixel 3 ve 3 XL'a Wi-Fi Hotspot Özelliği Geldi

Google, birtakım prosedürleri yerine getirerek Android sistemine Wi-Fi hotspot özelliğini eklemişti. Şimdi ise bu özellik bir adım öteye taşınıyor.

Google Pixel 3 ve 3 XL model akıllı telefonlarına Wi-Fi bağlantısı paylaşma özelliği geldi. Bu özellik sayesinde herhangi bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda Wi-Fi hotspot özelliğini aktif ederek, mevcut internetinizi başka cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Karmaşık bir kurulum süreci olmayan bu yeni özelliği kullanabilmek için sadece bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız ve bu özelliği aktif etmeniz yeterli. Google Pixel 2 ile Pie'da mevcut olmayan bu özellik artık Pixel 3 ve 3 XL modellerinde kullanılabilir. Samsung telefonların söz konusu özelliği zaten barındırdığını biliyoruz fakat Google bu özelliği sadece bu iki telefonla sınırlandırmayacak gibi görünüyor.

Özellikle Wi-Fi sinyallerinin kısıtlı olduğu ortamlarda Wi-Fi hotspot özelliğini rahatça kullanabilirsiniz. Telefonunuza gelen zayıf Wi-Fi sinyalleri bu özellik sayesinde bulunduğunuz ortama yayılır ve diğer kullanıcılar rahatlıkla interneti kullanabilir.