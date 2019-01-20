Google, amiral gemisi telefonlarına indirim yapıyor. Black Friday etkinliğini kaçıranlar üzülmesin.

Geçen sene Black Friday etkinliği ile beraber Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın fiyatlarını 150 ve 200 dolar kadar düşürdü. Eğer bu indirimi kaçırdıysanız, Google amiral gemisi telefonlarında yeni bir indirim yapmayı planlıyor. 64 GB depolama alanı sunan Pixel 3’ün fiyatı 649 (150 dolar indirim) dolardan başlıyor. Yine aynı depolama kapasitesine sahip Pixel 3 XL’ın fiyatı ise 749 (150 dolar indirim) dolardan başlıyor.

Google Store’da satılan telefonlar unlocked (operatörden bağımsız) olarak satın alınabiliyor. Yani istediğiniz hattı takıp kullanabilirsiniz. Küçük olan Pixel 3, 5.5 inç boyutunda, 2160*1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ve 2915 mAh batarya ile geliyor. Büyük Pixel 3’de ise 6.3 inç boyutunda, 2960*1440 OLED ekran ve 3450 mAh batarya bulunuyor. Telefonların diğer özellikleri ise aynı. Her iki telefonda da Snapdragon 845 işlemci, 4 GB RAM, 64 veya 128 GB depolama alanı, 12.2 MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor.

Telefonla alakalı buglar (sorunlar) şimdiye kadar çözüldü. Bu iki telefon da 2021 yılının Ekim ayına kadar bütün büyük Android güncellemelerini alacak.