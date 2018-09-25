Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın Tasarım Detayları Belli Oldu

Google'ın merakla beklenen üçüncü nasıl amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ın tasarım detayları WinFuture tarafından paylaşılan basın görselleri ile ortaya çıktı.

Ekim ayı, akıllı telefon endüstrisi açısından oldukça hareketli olacak. Zira pek çok akıllı telefon üreticisi yeni amiral gemilerini Ekim ayı içerisinde düzenleyecekleri lansman etkinliği ile tanıtacak. Bugüne geldiğimizde ise WinFuture, Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın tasarımını ortaya çıkardı.

WinFuture tarafından paylaşılan görsellere göre küçük ekranlı model olan Pixel 3, kalın çerçeveli akıllı telefon tasarımını devam ettirecek. Büyük ekranlı model olan Pixel 3 XL ise çentikli bir tasarım benimseyecek. Pixel 3 XL çentikli tasarımına rağmen kalın çerçeveleri nedeni ile seviyesinin en kötü tasarımlarından birine sahip olabilir.

WinFuture, cihazların tasarımları ile birlikte renk seçeneklerini de ortaya çıkardı. Buna göre Google’ın üçüncü nesil Pixel telefonları siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Google’ın akıllı telefonlarında dikkat çekici renkler tercih etmediğini düşünürsek bu durum çok da şaşırtıcı değil.