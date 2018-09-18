Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'den Yeni Görüntüler Geldi

Google'ın 9 Ekim'de resmi olarak tanıtacağı yeni telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin, özellikle tasarımlarına dair net fikirler veren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Google'ın uzun zamandır hakkında onlarca haber yapılan ve büyük bir merakla beklenen yeni telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL, 9 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. Ancak genellikle telefonlar resmi olarak tanıtılmadan önceki bir ay içerisinde, sızıntılarla söz konusu telefonlara dair neredeyse tüm detayları öğreniyoruz. Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in de başına tam olarak bu geldi.

Gelen son görüntüler ve bilgiler ise her ne kadar resmi olmasa da öyle kabul ediliyor çünkü görüntülerin, Google tarafından hazırlanan içerikler olduğu düşünülüyor. Fotoğraftaki telefonlardan küçük olan Pixel 3 ve çentiksiz bir tasarıma sahip. Daha büyük olan Pixel 3 XL ise çentikli ve Pixel 3'e göre daha sivri bir tasarımı var.

Telefonların tasarımlarında ciddi değişiklikler mevcut değil ancak çentik sevmeyen kullanıcılar için Pixel 3, son dönemde bu özellikle gelmeyen nadir telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. Aynı şekilde kamera konusunda da önceki cihazlar gibi Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in de tek arka kamera ile geleceği görülüyor. Görüntülerde yalnızca siyah tasarımlarını gördüğümüz telefonların, 4 renk seçeneği ile satışa çıkacağı da gelen eski bilgiler arasındaydı.