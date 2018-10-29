  • Google Pixel 3 XL'da Güldüren İkinci Çentik Hatası

Google Pixel 3 XL'da Güldüren İkinci Çentik Hatası

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Akıllı telefonlara gelen çentik; ekranın daha büyük olmasını sağlarken aynı zamanda kamera ve ahize gibi parçaları orta tarafta bir araya getiriyor.

Google 3. nesil Pixel cihazlarından Google Pixel 3 XL'i 4 Ekim'de düzenlediği lansman ile duyurmuştu. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip amiral gemisi cihaz olan Pixel 3 XL'in en büyük özelliği diğer Pixel cihazlar gibi saf Android işletim sistemiyle çalışıyor olması.
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Birkaç Pixel 3 XL kullanıcısının cihazlarında oluşan bir hata, 2018 yılının yazılım konusundaki neredeyse en gülünç hatası olarak karşımıza çıkıyor. Bazı Pixel 3 XL kullanıcıları cihazlarının sağ tarafında, üsttekinin aynısı olan bir adet daha çentik farketti. Bu hatayı sosyal medyada paylaşan kullanıcıların gönderilerinin sahte olduğu düşünüldü.
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272 bin takipçili onaylanmış bir hesaba sahip olan UrAvgConsumer da bu sorunu hesabında paylaşınca, oluşan hatanın gerçek olduğu kesinleşmiş oldu. Jessie Burroughs, Kyle Gutschow ve UrAvgConsumer; bu hatadan muzdarip olan ve bunu sosyal medyaya yükleyebilen kişilerden sadece birkaçı.

Bu sorunu yaşayan üç kullanıcının da belirttiğine göre cihazı yeniden başlattıklarında sorun ortadan kalkmış. En yakın zamanda Google tarafından yayınlanacak bir güncelleme ile bu sorunun çözüleceğini düşünmekteyiz zirâ oluşan hata tamamen yazılım kaynaklı.
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Kaynak : https://www.androidpolice.com/2018/10/29/hilarious-pixel-3-xl-bug-adds-second-notch-side-screen/
Etiketler: bug, çentik, Google Pixel 3 XL
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