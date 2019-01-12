Google Pixel 3 XL İçin Fiziksel Klavye Tanıtıldı

Google Pixel 3 XL telefonlar için üretilen fiziksel klavye CES 2019 fuarında tanıtıldı. Klavyede bildiğimiz manada tuşlar olmasa da yazma işini oldukça kolaylaştıracak bir tuş takımı var.

Google Pixel 3 XL’ınız varsa ve keşke bunun bir de fiziksel klavyesi olsaydı diye düşünüyorsanız, Tech21 firması da sizin gibi düşünmüş ve CES fuarında tam da Pixel 3 XL’e Evo Type isminde bir kılıf geliştirdiğini açıklamış. Uzun metinler yazmak için tam da ihtiyacınız olabilecek bir ürüne benziyor.

Klavye kablosuz olarak NFC ile telefona bağlanıyor. Kılıfın aynı zamanda stand özelliği de olduğu için istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Klavye için her ne kadar fiziksel tabirini kullansak da aslında bildiğimiz manada bir tuş takımı yerine, dokunmaya duyarlı sensörler var. Üretici firma, “zamanla kılıfın rahatlığına ve konforuna alışacaksınız” diyor.

Fiyat konusunda herhangi bir bilgi olmasa da üreticinin web sitesinde bulunan kılıfların fiyatları genel olarak 45-50$ civarında olduğu için, bu kılıfın da bu fiyatlar arasında olmasını ve bahar ayı gibi çıkmasını bekliyoruz.