  • Google Pixel 3 XL İçin Fiziksel Klavye Tanıtıldı

Google Pixel 3 XL İçin Fiziksel Klavye Evo Type, CES 2019'da Tanıtıldı

1 dk okuma süresi
7
5
2
1
0
Google Pixel 3 XL telefonlar için üretilen fiziksel klavye CES 2019 fuarında tanıtıldı. Klavyede bildiğimiz manada tuşlar olmasa da yazma işini oldukça kolaylaştıracak bir tuş takımı var.

Google Pixel 3 XL’ınız varsa ve keşke bunun bir de fiziksel klavyesi olsaydı diye düşünüyorsanız, Tech21 firması da sizin gibi düşünmüş ve CES fuarında tam da Pixel 3 XL’e Evo Type isminde bir kılıf geliştirdiğini açıklamış. Uzun metinler yazmak için tam da ihtiyacınız olabilecek bir ürüne benziyor.

Klavye kablosuz olarak NFC ile telefona bağlanıyor. Kılıfın aynı zamanda stand özelliği de olduğu için istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Klavye için her ne kadar fiziksel tabirini kullansak da aslında bildiğimiz manada bir tuş takımı yerine, dokunmaya duyarlı sensörler var. Üretici firma, “zamanla kılıfın rahatlığına ve konforuna alışacaksınız” diyor.
İLGİLİ HABER

Google Pixel 3XL'nin Android Q'lu Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Fiyat konusunda herhangi bir bilgi olmasa da üreticinin web sitesinde bulunan kılıfların fiyatları genel olarak 45-50$ civarında olduğu için, bu kılıfın da bu fiyatlar arasında olmasını ve bahar ayı gibi çıkmasını bekliyoruz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Google-Pixel-3XL-case-adds-a-physical-QWERTY-to-the-device_id112690
Etiketler: fiziksel klavye, Google Pixel 3 XL, ces 2019
7
5
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
7
5
2
1
0