Google Pixel 3 XL İçin Yapılan Dayanıklılık Testi (Video)

Google'ın yeni Pixel 3 XL modeli için 'JerryRigEverything' isimli bir YouTube kanalı cam dayanıklılığı testi yaptı. Sonuçlar ise oldukça etkileyici.

Pixel 3 XL'e ait kullanıcı deneymleri ve günlük hayattaki kullanımına dair yorumlar giderek artmaya başladı. İncelemeler, testler ve diğer detaylar özellikle yabancı medya yayıncıları tarafından aktif olarak paylaşılıyor. Bu yeni telefonu aldığınızı düşünelim, peki ne kadar dikkatli korumalısınız? Youtube kanalı 'JerryRigEverything' bu konu hakkında kafanızda bulunan soru işaretlerini gidecek bir video çekmeye karar vermiş. İyi haberlerimiz var, bükülmüyor. Ancak dikkatli olun, çünkü çizilebilir.

Bükülme testi yabancı Youtube kanalı 'JerryRigEverything' için ana test denebilir. Ancak Pixel 3 XL alüminyum çerçevelere sahip olduğu için, bu testi yapmak için pek esnek sayılmaz. Ancak çizilmeler konusunda biraz endişeli olmanızda yarar var. Şimdi, sizleri 'JerryRigEverything'in çektiği dayanıklılık videosu ile başbaşa bırakalım.

Hatırlamayanlar için Pixel 3 XL modelinin bazı teknik detaylarından da bahsedelim. Cihazın ekranı 6.3 inç boyutunda QHD+ çözünürlüğe sahip. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile çizilme ve darbelere karşı korunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemciden ve 4 GB RAM'den alan cihazın depolama alanı 64 GB. Ayrıca cihazda 1 arka, 2 ön kamera bulunmakta.