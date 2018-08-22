Google Pixel 3 XL İle Çekilmiş Etkileyici Fotoğraflar

Oldukça iyi bir kamera ile piyasaya sürüleceği belirtilen Google Pixel 3 XL, şimdi çektiği göz alıcı fotoğraflar ile gündeme oturdu. Bu noktada Ekim ayında tanıtılması beklenen cihazın kadrajından çekilmiş fotoğrafları sizler için derledik.

Oldukça iyi bir kameraya sahip olacağı öncesinden de belirtilen Google 3 XL, şimdi Moskova’da bir fotoğrafçının çektiği fotoğraflar ile tekrar gündeme geldi. Çeşitli ışık ve açılardan çekildiği görünen birden fazla fotoğraf ise Pixel 3 XL’ın performansını gözler önüne seriyor.

Pixel 2XL ile çözünürlük noktası hakkında benzer özelliklere sahip olduğu belirtilen Google Pixel 3 XL, Pixel 2 XL’dan farklı olarak daha büyük piksel ve sensörlere sahip olacak. Bu durum da kullanıcılarının cihazlarını bir fotoğraf makinesi gibi kullanmalarına olanak tanıyor.

Android cihazlar arasında en iddialı kameraya sahip olacağı düşünülen Google Pixel 3 XL, muhtemelen Pixel 2 XL’ı tahtından edecek yeni cihaz olarak piyasaya gelecek. Çünkü lansmanının ardından bir yıl geçmesine rağmen Pixel 2 XL, hala daha en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olan cihazlardan biri olarak görülüyor. Akıllı telefon dünyasına bu denli iddialı bir giriş yapan modelden çekilme fotoğraflara gelin bir de birlikte göz atalım.